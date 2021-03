Škriniar pomôže slovenskej reprezentácii v boji o MS 2022, proti Cypru nastúpi aj trio legionárov z Nemecka

aktualizované 22. marca 16:57

Taliansky futbalový klub Inter Miláno uvoľní slovenského obrancu Milana Škriniara pre potreby reprezentácie SR v marcových dueloch európskej časti kvalifikácie o postu na MS 2022. Informáciu priniesol web sempreinter.com s odvolaním sa na talianske médiá. Slováci sa už v stredu predstavia na Cypre, o tri dni neskôr privítajú výber Malty a o ďalšie tri dni rovnako v Trnave vyzvú tím Ruska.

Niektorí hráči sú v karanténe

Vedenie Interu v závere minulého týždňa pozastavilo uvoľnenie svojich hráčov do národných tímov, keď v tíme malo niekoľko futbalistov pozitívny test na koronavírus. V klube prebehli ďalšie kolá testovania a keďže sa medzi hráčmi nové prípady koronavírusu nepotvrdili, tak Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Andrei Radu, Achraf Hakimi, Marcelo Brozovič, Ivan Perišič a Milan Škriniar dostali „zelenú“. Štvorica nakazených hráčov – Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovič, Stefan de Vrij a Matias Vecino – zostáva v karanténe.

Zdravotnícke autority (ATS) v Miláne údajne umožnili hráčom opustiť Taliansko pod podmienkou, že futbalisti môžu s národnými výbermi len trénovať, nie hrať zápasy. Nejde však o potvrdenú správu, pričom ATS nemá právomoc zakázať hráčom nastúpiť v dueloch. Následne však pri ich návrate do klubu môže na futbalistov uvaliť povinnosť karantény.

Pomôžu iba jeden duel

Okrem Škriniara bude mať tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič k dispozícii proti Cypru aj trojicu legionárov z Nemecka. Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), Peter Pekarík, Ondrej Duda a László Bénes dostali povolenie od svojich klubov a už v pondelok sa z Nemecka presunuli cez Viedeň priamo na Cyprus.

Do dejiska stredajšieho duelu odletia Slováci z kempu v Senci v utorok predpoludním. Spomenuté trio futbalistov pôsobiacich v Nemecku bude k dispozícii len na duel na Cypre, keďže pri návrate do klubov by museli ísť do karantény, ak by čo i len prekročili hranice SR.