Škriniar sa chce stať ikonou Interu Miláno, inšpiráciou mu je Hamšík v Neapole

MILÁNO 2. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar vyhlásil, že neexistuje dôvod, aby opustil káder talianskeho Interu Miláno. Dvadsaťtriročný obranca prestúpil do Interu zo Sampdorie Janov počas uplynulého leta a výkonmi v tíme „nerazzurri“ upútal natoľko, že sa o neho začali zaujímať viaceré popredné európske kluby.

„Som šťastný v Interi Miláno, na ničom inom nezáleží,“ povedal Škriniar pre Gazetta dello Sport, cituje ho portál Football Italia. „Neviem, či sa o mňa zaujíma Barcelona alebo iné kluby, a je mi to v podstate jedno. Momentálne mám v hlave iba Inter,“ dodal. Pripomenul aj svojho reprezentačného kolegu Marka Hamšíka, ktorý pôsobí v konkurenčnom Neapole už 11 rokov. „Marek sa tam stal ikonou. Prečo by som to isté nemohol byť ja v Interi? Nie je to nemožné,“ uviedol rodák zo Žiaru nad Hronom.

Inter Miláno skončil v sezóne 2017/2018 na štvrtom mieste Serie A a vybojoval si miestenku do budúcoročnej edície Ligy majstrov. Veľký podiel na tom mal aj Škriniar, ktorý absolvoval v najvyššej talianskej súťaži kompletnú minutáž.

„Keď ma niekto pochváli, tak som za to veľmi rád. Máme však aj ďalších skvelých obrancov, ako je Miranda či Andrea Ranocchia. Ukázali sme, že sme veľmi dobrý kolektív, a najmä vďaka tomu sa predstavíme v Lige majstrov. Je to veľmi dôležité, že po rokoch si zahráme s európskou elitou, bol to cieľ nás všetkých,“ uzavrel niekdajší hráč MŠK Žilina.