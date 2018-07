Skupina ABBA chystá po dlhej odmlke dve nové skladby, spevák je smutný z brexitu

BRATISLAVA 28. júla (WebNoviny.sk) – Švédska skupina ABBA, ktorá bola v 70-tych a začiatkom 80-tych rokov jednou z najslávnejších svetových kapiel, bola európskym projektom, pretože spájala vo svojej tvorbe hudobné vplyvy z tých najrôznejších kútov Európy.

V rozhovore pre najnovšie číslo magazínu The Economist to povedal jeden z členov tejto slávnej štvorice, dnes už 73-ročný Björn Ulvaeus. Spevák a muzikant sa považuje za stúpenca jednotnej Európy a znepokojuje ho brexit, teda odchod Veľkej Británie z európskeho bloku.

Nevie si vynachváliť život

„Som Európanom telom aj dušou a som naozaj veľmi, veľmi smutný z toho, že niektorí Briti už nechcú byť so svojimi priateľmi. Jednoducho tomu nerozumiem,“ povedal Ulvaeus renomovanému britskému týždenníku. ABBA bola podľa neho „skrz-naskrz európskym projektom„. „Brali sme si inšpiráciu z francúzskych šansónov, nemeckých šlágrov, talianskych balád aj zo severského folku,“ vysvetlil.

Ulvaeus si nevie vynachváliť život, aj keď mu tiahne na osemdesiatku. „Som slobodnejší, odvážnejší, viem sa rýchlejšie rozhodovať a nie som taký utrápený, ako bol ten mladý muž. Ak by som mu mohol dať nejakú radu, bolo by to: ´Nebuď taký ustarostený! Veci sa vyriešia samé od seba´,“ povedal hudobník.

Premiéra v televíznom špeciáli

Ulvaeus prezradil aj niečo viac o chystaných novinkách skupiny ABBA, ktorá by mala v dohľadnom čase uviesť na trh po 35-ročnej odmlke dve nové skladby. Doteraz sa vedelo len toľko, že prvá z nich, I Still Have Faith In You, bude mať premiéru v decembrovom televíznom špeciáli, na ktorého príprave spolupracujú televízie NBC a BBC. Kritici si pritom už dlhé týždne lámu hlavy nad tým, o aký štýl pôjde a či je možné, aby ABBA nadviazala na svoje dávne úspechy.

Podľa Ulvaeusa skupina nahrala „jeden popsong, aké ste mohli bežne počuť v 70-tych rokoch, a jednu rozjímavú skladbu„. Tou má byť práve pesnička I still have faith in you, ktorá vyjde pred Vianocami.