Skúsenosti lekárnikov s používaním e-receptov sú zväčša pozitívne, Sukeľ uviedol aj ich najväčší benefit

BRATISLAVA 29. júla (WebNoviny.sk) – Skúsenosti lekárnikov s používaním elektronických receptov sú zväčša pozitívne. Na tlačovej besede tak zhodnotil doterajšie skúsenosti s používaním e-receptov prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ. „Najväčším benefitom je opakovaný recept,“ uviedol Sukeľ.

Výber receptu v ktorejkoľvek lekárni

Lekár ním môže predpísať niektoré lieky až na 12 mesiacov. Ide o prípady, keď pacient predpísaný liek pravidelne užíva. V ostatných prípadoch zmizne recept po uplynutí platnosti zo systému, takže lekárnik vidí len tie lieky, ktoré si pacient ešte nevybral.

Pacient má tiež právo vybrať si recept v ktorejkoľvek lekárni a lekár mu nemôže určiť, v ktorej ho vyberie. Ak by sa to stalo, môže dostať pokutu. Lekár v tomto systéme neposiela predpis do konkrétnej lekárne, ale na centrálne úložisko, prostredníctvom ktorého má k receptu prístup každá lekáreň zapojená do systému.

Len menšie technické nedostatky

Lekáreň má v súčasnosti možnosť vydať pacientovi lieky len na základe jeho rodného čísla. Sukeľ však upozornil na domovy seniorov, kde je častá prax, že pracovník prinesie do lekárne veľké množstvo preukazov. Nie je to podľa neho úplne ideálne riešenie. Aj pacienti by si mali dávať pozor na ochranu svojich osobných údajov, zdôraznil prezident SLeK.

Pri elektronických predpisoch lekárne zatiaľ zaznamenali len menšie technické nedostatky. Napríklad pomalé pripojenie na internet v lekárni alebo aplikácie zdravotných povinností, ktoré nedostatočne komunikovali s e-zdravím.

V súčasnosti majú byť všetky recepty elektronické, ale ich kópiu môže pacient dostať aj v papierovej podobe. Stačí o ňu požiadať lekárov, hoci mnohí poskytujú papierové vyhotovenie aj bez vyzvania.