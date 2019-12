Skvelá Paulína Fialková bojovala v Hochfilzene o víťazstvo, ale skončila tesne pod pódiom

Slovenská reprezentantka Paulína Fialková obsadila výborné 4. miesto v piatkových rýchlostných pretekoch na 7,5 km na pretekoch Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene. Dvadsaťsedemročnú rodáčku z Brezna od pódia delilo 3,8 sekundy. Víťazkou sa stala Talianka Dorothea Wiererová pred Nórkou Ingrid Landmark Tandrevoldovou, tretia skončila Ruska Svetlana Mironovová.

Ani jedna chyba

Rodáčka z mesta Bruneck Wiererová v piatok nadviazala na svoje víťazstvo zo švédskeho Östersundu v 1. kole SP a do hodnotenia si pripísala ďalších 60 bodov. Vedúcu ženu poradia Svetového pohára nezastavila na ceste za víťazstvom ani jedna chyba pri streľbe v ľahu.

Paulína Fialková síce nedosiahla svoje ôsme pódiové umiestnenie v kariére, ale vypracovala si veľmi dobrú východiskovú pozíciu pred nedeľňajšími stíhacími pretekmi. Na Wiererovú stratila 22,1 sekundy a od bronzového stupienku ju delili necelé štyri sekundy.

Takýto výsledok potrebovala

„Bola to pre mňa výzva po tom, čo sa mi stalo. Som spokojná so streľbou, dala som dve nuly, čo sa nestáva každý deň. Trošku dlhšie mi trvala ‚ležka‘, kde som stratila niekoľko sekúnd. Posledné kolo mi dalo poriadne zabrať, drobný výpadok v tréningu sa prejavil, ale snažila sa dostať zo mňa všetko, čo sa dalo. Lyže boli vynikajúco pripravené a veľmi mi pomohli k dosiahnutiu bežeckého výkonu. Koleno som vôbec necítila a hoci som nedosiahla na pódium, potrebovala som takýto výsledok,“ vyjadril sa Paulína Fialková v rozhovore pre RTVS. P. Fialková bola po prvej streľbe desiata, po druhej poskočila na 4. priečku a tú si udržala až do cieľa.

Jej mladšia sestra Ivona na strelnici minula raz na oboch položkách. Spokojná však mohla byť najmä so svojim výkonom na trati. Podľa svojich slov išla na 110 percent a tiež je spokojná, že na strelnici spravila iba dve chyby.