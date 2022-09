Slafkovský prihral Mešárovi na gól a v zápase nádejí predviedli krásnu akciu, tréneri nešetrili chválou (video)

Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský a Filip Mešár si zahrali spolu v prvom útoku a postarali sa o jeden gól tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL vo štvrtkovom zápase na turnaji nádejí v americkom Buffale.

Slafkovský asistoval Mešárovi pri góle na 2:0 a vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu, no „Habs“ podľahli Buffalu Sabres 3:4. Obranca Samuel Kňažko skóroval na turnaji v Traverse City a prispel k triumfu Columbusu Blue Jackets 7:1 nad St. Louis Blues.

Pre víťazstvo chcel urobiť všetko

„Cítil som, že na prvý zápas mám celkom dobré tempo. Bude stále len vyššie, takže sa na to teším. Niekedy som to s aktivitou až preháňal, ale chcel som urobiť všetko pre víťazstvo. Viem, že som urobil niekoľko chýb, ale zo zápasu si vezmem tie dobré veci a pokúsim sa preniesť si ich do ďalšieho duelu. Rád hrávam v presilovkách pred bránkou súpera, pri mantineloch aj v strede klziska. Myslím si, že s mojou postavou viem dobre cloniť brankárovi, ale môžem to robiť aj lepšie ako dnes,“ zhodnotila úradujúca draftová jednotka svoju zápasovú premiéru v drese Montrealu podľa oficiálneho webu profiligy.

Slafkovského tréneri vychválili

„Je robustný a silný, takže to využíva pri svojej hre. Som si istý, že sa od neho bude očakávať, aby chodil pred súperovu bránku a do súbojov. Tam sa toho najviac naučí. Pre súperov bude náročné brániť ho, takže je dobré, že ho máme na našej strane,“ povedal o Slafkovskom Jean-Francois Houle, tréner tímu Laval Rocket z nižšej Americkej hokejovej ligy (AHL), ktorý je „farmou“ Montrealu Canadiens.

„Bol presne taký ako o ňom hovorili. Videl som ho na tréningu a povedal som si, že je naozaj robustný. Na ľade vyzerá aj pôsobí ako muž. Podľa mňa hral fantasticky a vyzeral ako draftová jednotka,“ vyzdvihol 18-ročného Košičana mládežnícky kouč Buffala Seth Appert.