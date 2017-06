Slávia UK Bratislava je po dvadsiatich rokoch opäť na tróne

NOVÁKY 3. júna (WebNoviny.sk) – Hráči tímu Slávia UK Bratislava triumfovali v slovenskej vodnopólovej Pharma Group Extralige 2016/2017 a tešia sa z prvého titulu po dvadsiatich rokoch, naposledy uspeli v roku 1997.

Bratislavčania vo finále play-off zvíťazili 3:2 na zápasy nad mužstvom KVP Nováky, v sobotňajšom piatom stretnutí v Novákoch uspeli 7:5. Tím obhajcu titulu predtým odvrátil dva finálové mečbaly Slávie.

Pharma Group Extraliga

vodných pólistov 2016/2017 – play-off – finále (hralo sa na tri víťazstvá)

KVP Nováky – Slávia UK Bratislava 5:7 (4:1, 0:5, 0:0, 1:1)

konečný výsledok série 2:3, Slávia UK získala majstrovský titul

Góly: Imnaišvili 2, Magraqvelidze, Čaraj, Nižný – V. Hruška 2, Nedbal, P. Kováčik, Korauš, Patrik Tkáč, Brezina

Hlasy:

Róbert Tarnóczy (tréner Novák): “Sme sklamaní, pretože sme verili, že to doma zvládneme a budeme oslavovať. Mali sme vynikajúci začiatok, no potom sa to otočilo. Nechcem hľadať faktory, ktoré to zapríčinili. Nevychádzali nám najmä presilovky, tam možno hľadať príčinu. Zdá sa, že sme doťahovaním v predchádzajúcich dueloch vyčerpali veľa síl.”

Dušan Holas (tréner Slávie UK Bratislava): “Emócie sú neopísateľné, toto sme nemali 20 rokov. Ťažko sa mi hovorí. Som veľmi šťastný, že sme majstri. Všetky finálové zápasy boli náročné, séria bola vyrovnaná. V poslednom súboji sme mali zlý začiatok, no potom sa to otočilo. Dokázali sme sa v poslednom zápase zmobilizovať, dnes je šťastný deň pre Sláviu. Po predchádzajúcich dvoch prehrách som sa snažil chlapcov podporovať. Hodnotiť celú sezónu môžem len pozitívne, veď sme získali titul.”

Michal Hruška (kapitán Slávie UK Bratislava): “Chceli sme to spečatiť už doma, no krásne je to aj u súpera. Je to fantastický pocit. Dve prehry nás trochu rozkolísali, ale mali sme dosť času na to, aby sme sa dali dokopy. Celé finále bolo ako na hojdačke. Ak vyhráte titul, nemôže to byť zlá sezóna.”

Prehľad slovenských majstrov vo vodnom póle mužov:

2017 Slávia UK Bratislava

2016 KVP Nováky

2015 KVP Nováky

2014 ŠKP Modrí Draci Košice-Staré Mesto

2013 ČH Hornets Košice

2012 ČH Hornets Košice

2011 ČH Hornets Košice

2010 ČH Hornets Košice

2009 ČH Hornets Košice

2008 ČH Hornets Košice

2007 NCHZ Nováky

2006 NCHZ Nováky

2005 NCHZ Nováky

2004 NCHZ Nováky

2003 NCHZ Nováky

2002 NCHZ Nováky

2001 NCHZ Nováky

2000 NCHZ Nováky

1999 NCHZ Nováky

1998 NCHZ Nováky

1997 Slávia UK Bratislava

1996 NCHZ Nováky

1995 NCHZ Nováky

1994 NCHZ Nováky

1993 Slávia UK Bratislava

Prehľad počtu získaných slovenských majstrovských titulov vo vodnom póle mužov:

15 – NCHZ Nováky/KVP Nováky (1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2015, 2016)

6 – ŠK resp. ČH Hornets Košice (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)

3 – Slávia UK Bratislava (1993, 1997, 2017)

1 – ŠKP Modrí Draci Košice-Staré Mesto (2014)