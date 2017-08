Mladí basketbalisti neuspeli ani do tretice, na Francúzsko nestačili

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí basketbalisti do 18 rokov prehrali v treťom zápase základnej D-skupiny s obhajcami titulu z Francúzska 54:68 (28:35) na domácich majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Bratislave a Piešťanoch. Najproduktívnejším hráčom slovenského výberu bol s 11 bodmi Matej Majerčák.

Zverencom trénera Richarda Ďuriša sa v bratislavskej Hant aréne nedarilo ani v predchádzajúcich dvoch stretnutiach. V sobotu podľahli Lotyšom 61:78, o deň neskôr favorizovanému tímu Bosny a Hercegoviny 68:73. V tabuľke D-skupiny obsadili Slováci posledné štvrté miesto so ziskom 3 bodov.

Mladí Slováci odohrali výbornú prvú štvrtinu, po ktorej nad favoritmi z Francúzska vyhrávali 17:15. Druhú desaťminútovku však nezvládli a prehrali v nej 11:20. Po polčase strácali 7 bodov (28:35). Zmazať manko sa im nepodarilo ani v treťom dejstve zápasu. Poslednú štvrtinu si Francúzi strážili náskok a napokon stretnutie dotiahli do víťazného konca (68:54).

V utorok sa skončila skupinová fáza, po ktorej v stredu nasleduje priamy boj o postup do štvrťfinále. Šancu má stále všetkých 16 tímov. Neúspešní zo stredajších duelov si zahrajú o konečné umiestnenie na 9. – 16. mieste. Slováci z posledného miesta v D-skupine narazia na víťaza C-skupiny.

ME BASKETBALISTOV DO 18 ROKOV

D-skupina

Francúzsko – Slovensko 68:54 (15:17, 20:11, 18:15, 15:11)

Najviac bodov Francúzska: Février 16 (9 doskokov), Beyhurst, Mballa po 10

Zostava a body SR: Majerčák 11, Zelizňák 9, Javorský 8, Kádaši 6 (8 doskokov), Janošov 2 (Ondruš 8, Bizub 7, Mátych 3, Danielič, Kubala, Páleník, Pavelka všetci 0)

TH: 29/16 – 18/8, fauly: 21 – 27, trojky: 6 – 4.

Hlasy:

(zdroj: fiba.com, slovakbasket.sk)

Ludovic Beyhurst (rozohrávač basketbalistov Francúzska “18”): “Prvé miesto v skupine je pre nás dôležité, keďže sme šampionát začali prehrou s Bosnou a Hercegovinou. Potom sme však odohrali dve dobré stretnutia a zabezpečili si papierovo najľahšieho súpera do osemfinále. Napriek tomu sú všetky tímy v ostatných skupinách silné, takže my sa musíme naďalej zlepšovať a vytvoriť si dobrý základ do ďalšej fázy turnaja.”

Jakub Kádaši (kapitán basketbalistov SR “18”): “Francúzi hrali veľmi rýchly a atletický basketbal, viacerí ich hráči majú skúsenosti aj z najvyššej francúzskej súťaže. Nehrali sme zle, aj sme niekoľkokrát viedli, ale napokon rozhodli skúsenosti a väčšia kvalita súpera. Išlo hlavne o útočný doskok a tranzíciu hry do útoku. Napriek prehre hodnotím zápas pozitívne.“

KONEČNÁ TABUĽKA D-SKUPINY:

1. Francúzsko 3 2 1 226:169 5

2. Bosna a Hercegovina 3 2 1 213:212 5

3. Lotyšsko 3 2 1 206:228 5

4. Slovensko 3 0 3 183:219 3