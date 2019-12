Slováci sa namiesto vďaky obuli do hasičov z Prešova

Hasičov z Prešova, ktorí nasadili vlastný život pri záchrane ľudí z horiaceho paneláku na Mukačevskej ulici, neprajníci kritizujú za postup pri zásahu. Vlna kritiky na hlavy týchto hrdinov sa spustila hneď na druhý deň po tragédií.

Niektorí zo záchranárov neváhali riskovať vlastný krk a k zakliesneným ľuďom si razili cestu výťahovou šachtou bez istenia. Takto sa vyšplhali až na ôsme poschodie.

Po výbuchu plynu zahynulo sedem ľudí a jedna osoba je ešte stále nezvestná. Na zásahu sa podieľalo 117 hasičov a 50 kusov techniky. Výbuch v 12. poschodovej bytovke sa zaradil medzi najnáročnejšie prípady na Slovensku, v ktorých hasiči zasahovali.

Situáciu pri záchrannej akcii skomplikovali viaceré porušenia predpisov pri rekonštrukcii. Obyvatelia bytovka nezískali stavebné povolenie na úpravy a ani súhlasné stanovisko hasičov. Pripomienky však odignorovali a pri výbuchu sa okrem iného zrútilo aj celé schodisko.

Ku kritike záchranárov na sociálnych sieťach prispela aj ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá počas prvých hodín od vypuknutia požiaru chybne informovala verejnosť o niektorých skutočnostiach. Takto vyvolala ešte väčšie vášne a spochybnila zvolené kroky záchrannej operácie.

Výbuch paralizoval celé Slovensko, štipľavé poznámky si však nedpustilo

Nenasadenie vrtuľníka do akcie ministerka zdôvodnila padajúcim mrznúcim dažďom. O plošine, ktorú automaticky zastavil počítač v dôsledku zlých poveternostných podmienok, zasa tvrdila, že sa zasekla. V reakcii nato sa niektorí ľudia pustili do hasičského zboru.

Ministerka svojimi vyjadreniami zavarila hrdinom, ktorí robili všetko preto, aby z plameňov vyslobodili čo najviac ľudí. Nasledujúce dni tak hasičov čakalo namiesto oddych obhajovanie postupu pri hasení požiaru a vyslobodzovaní obyvateľov bytov.

Hasiči prišli na miesto do 6 minút, nie za pol hodinu

Niektorým svedkom tragédie sa nepozdával čas príchodu záchranných zložiek na miesto nehody od ohlásenia výbuchu v budove.

Vedúci oddelenia KR HaZZ v Prešove Peter Kovalík uviedol, že od vyhlásenia poplachu sa hasiči dostali na miesto výbuchu do 6 minút a nie za pol hodiny, ako sa objavilo na sociálnych sieťach.

Vrtuľník nebolo možné použiť

Mnohí pseudo-odborníci sa do hasičov pustili aj za to, že nepoužili vrtuľník a takýmto spôsobom neevakuovali obyvateľov z najvyšších poschodí horiacej bytovky.

Aj napriek tomu, že vrtuľník bol k dispozícii takmer okamžite jeho prelet z Bratislavy do Prešova skomplikovalo nepriaznivé počasie.

Ani v prípade dobrého počasia sa však v tomto prípade vrtuľník nedal použiť. Teplo, ktoré vzniká pri požiari takýchto rozmerov dosahuje stovky stupňov Celzia. Keďže sála smerom hore, mohlo by destabilizovať systémy, senzory a motory vrtuľníka.

Dym z požiaru navyše obsahuje rôzne častice, ktoré by tiež mohli poškodiť jeho motor. Zároveň by posádka mohla ľahko v hustom dyme stratiť orientáciu a ohroziť celý priebeh záchrannej operácie.

Pre narušenú statiku domu tiež neprichádzalo do úvahy vysadiť hasičov na streche horiaceho domu. Nápor tepla a dymu by ohrozoval nielen život záchranárov, ale hrozilo by aj pretrhnutie lana palubného žeriavu vo vrtuľníku.

Hasiči nemajú nafukovacie vaky, má to svoj dôvod

Ľudí rozhorčil aj fakt, že hasiči nemali vo výbave nafukovacie vaky, do ktorých by ľudia mohli z horiacich bytov skákať.

Tie sa však v prípade záchrany osôb z výškových budov neosvedčili. veľkým rizikom sú aj úlomky, ktoré pri požiari odpadávajú z budovy a mohli by vak prederaviť. Tiež sa môže stať, že ľudia sa pri skoku nemusia trafiť do vaku.

Parkovisko pred domom bolo plné zaparkovaných áut a nebolo tam dostatok priestoru pre umiestnenie vaku.

Dezinformácie o nefunkčnej plošine

V rôznych komentároch sa objavili aj nepravdivé informácie o nefunkčnej výškovej plošine, ktorú použili pri hasení požiaru a evakuácii. Hasiči tak museli vyvracať ďalší omyl, prečo plošina nedosiahla na najvyššie poschodia.

Významne k tomu prispela aj Saková, ktorá v deň incidentu tvrdila, že plošinu je ťažké ovládať, pretože sa zasekáva.

Plošina, ktorou disponuje hasičský zbor v Prešove, dosiahne maximálnu výšku 42 metrov. Je úplne klasický parameter takéhoto zariadenia a zároveň dostatočný pre v danú lokalitu.

„Neviem o tom, že by došlo k poruche niektorej výškovej techniky,“ konštatoval hovorca HaZZ.

Hasičská plošina je sofistikované zariadenie, ktorého prevádzku riadi mikroprocesor. Ten vyhodnocuje reálny stav polohy či poveternostných parametrov.

Elektronický počítač, ktorý je súčasťou plošiny, neustále tieto parametre vyhodnocuje a môže automaticky zastaviť prevádzku.

Ak sa technika na nejaký čas zastavila, išlo práve o obmedzenie prevádzky z bezpečnostných dôvodov, ktoré mohli v mnohých vyvolať pocit, že došlo k poruche.

Ľudia kritizovali čas rozloženia plošiny

Svedkovia tragickej nehody spochybnili aj vyjadrenia hasičov, že plošinu nemohli vysúnúť tak, aby sa dostali na najvyššie poschodia bytovky.

Tvrdia, že hasiči mohli plošinu rozložiť na cyklotrase či tráve pred bytovkou. Na rozvinutie výškovej techniky je však potrebná voľná a spevnená plocha, veľkú minimálne 45 m². Vozidlá s nainštalovanou plochou vážia 20 až 27 ton a nemôžu stáť na nespevnenej ploche.

Saková po týždni vyznamenala hasičov

Po týždni vysvetľovania a obhajovania sa hasiči dočkali aj oficiálneho poďakovania. Ministerka Saková ocenila medailou za hrdinský čin veliteľa čaty Peter Bartoš, veliteľa družstva Tomáš Domena a špecialistu Kamil Hloška.