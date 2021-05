Slováci sa v príprave trápia s efektivitou, podľa asistenta Handzuša však musia byť aktívni a šance prídu

Slovenskí hokejisti nestačili v piatkovom medzištátnom dueli na Čechov, keď v pražskej O2 Aréne prehrali 1:2. V záverečnom prípravnom stretnutí pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v Lotyšsku opäť potvrdili, že do začiatku šampionátu budú musieť popracovať na koncovke.

Mužstvo sa trápi s efektivitou

Mužstvo kanadského kouča Craiga Ramsayho odohralo v príprave dovedna 8 zápasov, v ktorých zaznamenalo 14 presných zásahov s priemerom 1,75 gólu na stretnutie. Túto slabinu tímu spod Tatier si uvedomuje aj Ramsayho asistent Michal Handzuš. Verí však, že sa to zlepší.

„S efektivitou sa trápime, ale najdôležitejšie pre nás je hrať aktívne a šance prídu,“ povedal pre RTVS 44-ročný rodák z Banskej Bystrice.

Prvý zápas odohrali Slováci lepšie

Slováci odohrali proti Čechom dve stretnutia v priebehu dvoch dní. Vo štvrtok po solídnom výkone podľahli protivníkovi 0:2, o deň neskôr sa zrodila tesnejšia prehra 1:2. Handzušovi sa paradoxne viac pozdával slovenský výkon vo štvrtkovom dueli.

„V prvom zápase sme hrali lepšie. Dnes sme až tak dobre nekorčuľovali, tým pádom sme všade boli neskôr. Česi na nás vyvinuli väčší tlak a my sme sa z toho nevedeli dostať. Hlavne vo štvrtok sme mali šancí celkom dosť. Keď sa do nich budeme dostávať, tak tie góly podľa mňa prídu,“ myslí si niekdajší výborný center so skúsenosťami z NHL.

Česi boli silnejší v hre s pukom

Český kormidelník Filip Pešán si naopak pochvaľoval hru mužstva v piatkovom dueli.

„Boli sme silnejší v hre s pukom. Viac sme si pomáhali, boli odolnejší a statočnejší v súbojoch jeden na jedného. Bohužiaľ, neprejavilo sa to na skóre tak, ako by sme si predstavovali. Hernú tvár tímu však bolo vidieť ďaleko viac než v predchádzajúcom vystúpení,“ vyhlásil pre hokej.cz šéf českej striedačky.

Slovenský tím vstúpi do MS v lotyšskej Rige v piatok 21. mája, keď vyzve výber Bieloruska. Nasledovať budú súboje proti Britom, Rusom, Švajčiarom, Dánom, Švédom a Čechom.