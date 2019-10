Slováci sa vrátia na Tehelné pole a vyzvú Paraguaj. S reprezentáciou sa rozlúčia Škrtel, Nemec a Hubočan

Po dlhých desiatich rokoch sa slovenská futbalová reprezentácia opäť predstaví na bratislavskom Tehelnom poli. V nedeľu nastúpi v nanovo postavenom stánku v medzištátnom prípravnom stretnutí proti juhoamerickému protivníkovi z Paraguaja.

V zápase s výkopom o 20.45 h zároveň dôjde k veľkej slávnosti – s národným mužstvom sa oficiálne rozlúči trojica Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec, ktorí sa vo februári rozhodli ukončiť reprezentačnú kariéru.

Mnoho chvíľ so spomenutým triom zažil aj pravý obranca Peter Pekarík, služobne druhý najskúsenejší po Marekovi Hamšíkovi v súčasnom tíme kouča Pavla Hapala.

„Všetci traja znamenali veľmi veľa pre slovenský tím. Spolu sme zažili prakticky najväčšie úspechy našej reprezentácie, hrali sme na majstrovstvách sveta aj Európy. Boli to opory národného mužstva, doslova ikony, a veľmi sa teším, že sú opäť s nami,“ povedal 32-ročný Pekarík pred zástupcami slovenských médií.

Lobotka pochválil štadión

Dosiaľ posledným vystúpením slovenských reprezentantov na Tehelnom poli je prípravný duel proti USA (1:0) zo 14. novembra 2009. Odvtedy hrali Slováci najmä v iných mestách naprieč Slovenskom, väčšinou v Trnave a Žiline.

Niekoľkokrát nastúpili aj na inom bratislavskom štadióne na Pasienkoch, ostatný raz 16. októbra 2012 proti Grékom (0:1). Návrat slovenskej reprezentácie na Tehelné pole sa ponesie aj ako spomienka na 80. výročie od historicky prvého oficiálneho medzištátneho zápasu Slovákov proti Nemcom, ktorý sa uskutočnil 27. augusta 1939.

„Teším sa na tento zápas. Všetci traja, ktorí sa budú lúčiť, dali reprezentácii aj slovenskému futbalu naozaj veľa. Z tohto pohľadu to bude pre nich krásne a pevne verím, že zvíťazíme,“ poznamenal defenzívny záložník Stanislav Lobotka. Hráč španielskej Celty Vigo priznal, že novučičký štadión na Tehelnom poli pozná akurát z fotografií na internete. „Vyzerá však krásne,“ dodal.

Hapal berie zápas s plnou vážnosťou

Pre trénera Hapala bude duel s Paraguajom vhodná možnosť vyskúšať si niektoré herné schémy či otestovať hráčov, ktorí od jeho nástupu do funkcie dostávali menší herný priestor. Zápas tak berie s plnou vážnosťou, aj keď vzhľadom na rozlúčku spomenutého tria nevylúčil, že duel bude mať aj stopy exhibičného charakteru.

„Videl som v minulosti už niekoľko takých zápasoch, v ktorých sa lúčili hráči, a vždy to má ten exhibičný nádych. Zažil som to napríklad u trénera Karla Brücknera, ktorý to nemal veľmi rád. Chlapci sa k nám pripojili po zápase s Walesom. Bude to medzištátny zápas a výsledok ide do sveta, takže v ňom chceme urobiť všetko pre to, aby sme boli úspešní. Určite obmeníme zostavu aj podľa toho, aký bude zdravotný stav hráčov po dueli s Walesom,“ skonštatoval Hapal.

Paraguaj sa vo štvrtok predstavil v prípravnom dueli v srbskom Kruševaci, kde podľahol domácim 0:1 po zásahu útočníka anglického FC Fulham Aleksandara Mitroviča z 90. min. V minulosti sa Slovensko a Paraguaj stretli iba raz. Bolo to v skupinovej časti na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike, v ktorom zverenci vtedajšieho kormidelníka Vladimíra Weissa st. prehrali 0:2. Zo súčasného slovenského kádra sú pamätníkmi tohto súboja Peter Pekarík, Marek Hamšík, Juraj Kucka aj lúčiaci sa Martin Škrtel.