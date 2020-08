Slováci si zamilovali moravský western, v Boskoviciach mujú svojho Sama Hawkensa

Slovenčina sa stále častejšie rozlieha Westernovým mestečkom v Boskoviciach, ktoré leží len pol hodiny jazdy autom na sever od Brna. Zhruba každý piaty návštěvník tohoto areálu je Slovák. Dá sa predpokladať, že ich bude stále viac. V mestečku sa možu stretnúť so svojím Samom Hawkensom. Slávného zálesáka v tamojšom amfiteátri v tohtoročnej divadelnej novinke Vinnetou totiž hrá dlhoročný tréner koní Marián Furdek z Liptovského Mikuláša. Zíjem o príbeh roánového náčelníka Apačov je tak veľký, že divadelná sezona, která mala skončiť v polke augusta, bola predĺžená až septembra, teda sa bude hrť dalších sedem predstavení navyše.

Marián Furdek ako Sam Hawkens. Hneď vedľa Michal Bednář ako Vinnetou. Foto: Westernove-mestecko

Budí to až trošku rozpaky, pretože Maňo, ako mu všetci hovoria, toho s presláveným Samom Hawkensom nemá na prvý pohlad veľa spoločného. Lenže tvorcovia predstavenia mali, ako sa hovorí, čuch. Stačí tohoto svalnatého dlhovlasého blonďáka obliecť do dlhého, odratého kabáta, vtisknúť mu do ruky povestnú predovku, s kterou bol podľa spisovateľa Karla Maya schopný neuveriteľných streleckých kúskov, a nasadiť mu na hlavu Hawkensovu parochňu s odrezaným skalpom. Naraz je tu zálesák, ktorý vždy greenhornovi Old Shatterhandovi pomôže radou, všade okolo seba šíri priateľskú atmosféru a svoj jedinečný humor.

Marián Furdek ako Sam Hawkens s fotografiou filmového Sama Hawkensa Ralfa Woltera. Foto: Westernove-mestecko

„Dlhé roky som so svojimi koňmi účinkoval v show vystúpeniach, a popri tom som sa dostal aj k filmu a k divadelným predstaveniam. Keď mi nedávo režisér Igor Krištof ponúkol rolu Sama Hawkensa v pripravovanom Vinnetouovi, nemohol som odmietnuť. Postava Sama je tak charakteristická, neprehliadnuteľná a celkovo jedinečná, že sa na ňu nesmierne teším. Bez Sama by proste príbehy o Vinnetouvi neboli to pravé“, prezradil s úsmevom Marián.

Roky sa venuje výcviku koní. Na Slovensku, v Čechách i v Rakúsku, už pomohol nejednomu jazdcovi, ktorý sa nevedel naladiť so svojím koníkom na rovnakú vlnu. ,,Niekedy sa stane, že medzi človekom a koňom vznikne problém, ktorý spolu nedokážu vyriešiť a majitel chce koňa predať. Ja som ten, ktorý sa im snaží ukázať, ako si znova nájsť k sebe cestu. Po odstránení problémov su spokojní obaja, kôň aj majiteľ. Tieto príbehy zo šťastným koncom mi robia najväčšiu radosť,“ doplnil predstaviteľ slávneho Sama Hawkensa.

Vľavo Sam vo filme Vinnetou I., vpravo divadelný. Foto: Westernove-mestecko

Keď niekto to, čo robí, označí ako krotenie koní, len privre oči. Tak veľmi sa mu tieto slová priečia. Niekto ho označuje ako zaklínača koní. Ani to ale nie je úplne presné. Marián sa snaží o to, aby jazdec lepšie pochopil svojho koňa, aby následne zmenil svoje myslenie a celkový prístup ku koníkovi. Ako hovorí, cielom je dosiahnuť harmóniu mezi koňom a jazdcom tak, aby si navzájom viacej rozumeli. „V niektorých prípadoch je to poriadny oriešok,“ dodal.

Slovenský Sam Hawkens spolupracuje s prestávkami s boskovickým westernovým mestečkom už dvadsať rokov. Westernové mestečko pre milovníkov Divokého západu pripravilo v tejto sezone jedinečné predstavenie Vinnetou. Koná sa v tamojšom prírodnom amfiteátri, ktorý je najväčší vo strednej Európe. Ide o prevedenie známeho filmu z roku 1963 s Pierrom Briceom a Lexom Barkerom v hlavných úlohách do formy divadelného predstavenia. Tvorcovia úzkostlivo dbajú na to, aby sa projekt čo najviacej držal filmovej predlohy. V amfiteátri vybudovali presné kópie stavieb z filmu.

Vľavo Sam a Myší ocásek vo filmě Vinnetou I., vpravo divadelný s Marianom Furdekom a s Hankou Tesařovou. Foto: Westernove-mestecko

Divák v ňom uvidí pueblo Apačov aj so štvormetrový totemom, kopiu jednoposchodového Saloonu, alebo železničného nádražia Roswell. Predstavenie je plné efektov a kaskadérskych kúskov. K najkrajším patrí scéna, v ktorej tečie deväťmetrový vodopád. Dychberúci je okamih, kedy trojtonová kópia historickej lokomotívy priamo pred divákmi nabúra do bočnej steny Saloonu. „Verím, že to bude skvelé predstavenie. Každopádne, príďte sa k nám o tom sami presvedčiť. Už teraz sa na vás všetci tešíme,“ dodal slovenský Sam Hawkens.

Výlet za Vinnetouem, Samem nebo za kytaristy

Tečku za prázdninami udělá ve městečku o poslední srpnové sobotě, a to půl hodiny po poledni setkání kytaristů s pokusem o vytvoření nového českého rekordu v počtu kytaristů společně hrajících jednu píseň. Pokus povede písničkách Slávek Janoušek, který počítá i s pomocí slovenských milovníků hry na kytaru.

Laťka je umístěna hodně vysoko. „Na hudebním festivalu Porta v roce 1997, kdy vznikl dosud platný rekord, si zahrálo společně tři písničky 371 kytaristů. My se ale v městečku jen tak ničeho nezalekneme. Velkých výzev se nebojíme,“ řekl jeho šerif Luboš Jerry Procházka. Připomněl, že například při pokusu o překonání rekordu se v roce 2014 sešla ve westernovém městečku více než polovina tohoto počtu. Pršelo a rekord se nepodařilo překonat. Příchozí si zahrají se Slávkem Janouškem notoricky známé skladby Montgomery, Okoř a Rodné údolí.

Marián Furdek pri svojej práci s koňmi. Foto: Westernove-mestecko

Navíc bude každý účastník pokusu, tedy každý kytarista, zahrnut do slosování. V něm bude vybrán šťastlivec, který po pokusu dostane ihned na místě jako dárek zbrusu novou kytaru od jejich známého výrobce, a to od společnosti Furch Guitars.

