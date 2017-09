Slováci spoznali ubytovanie počas ZOH 2018, na dejisko nepricestujú rýchlovlakmi

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Počas zimných olympijských hier v kórejskom Pjongčangu (9.- 25. 2. 2018) budú športovci bývať vo výškových budovách s 24 poschodiami a najväčším pozitívom oboch ubytovacích komplexov v olympijských dedinách bude ich kompaktnosť.

„Vyzerá to veľmi dobre po viacerých stránkach. Nepamätám si, že by nám niekedy predtým ukázali ubytovacie priestory v olympijských dedinách v takom predstihu. ako práve teraz Kórejčania. Takmer všetko je dokončené a čo nie je, určite načas bude. Ubytovanie je kompaktné, čiže menej náročné na pohyb a presuny. Ubytovanie v horskej dedine v Alpensii je možno trochu strohé, ale to by nemalo prekážať,“ informoval generálny sekretár Jozef Liba na utorkovej tlačovej besede v Bratislave.

Problémy s predajom vstupeniek

Pridal aj informáciu o Slovenskom dome, ktorý by mal fungovať neďaleko prímorskej olympijskej dediny v Gangneungu. „Treba ešte doladiť systém a charakter domu, ale mal by byť športovcom aj členom výprav k dispozícii. Nachádzať sa bude 660 m vzdušnou čiarou od olympijskej dediny, čiže asi 15 minút pešo, čo je veľmi pozitívne,“ vravel Liba.

Inšpekčná cesta predstaviteľov Slovenského olympijského výboru v dejisku ZOH 2018 pozostávala aj zo stretnutia so slovenským veľvyslancom v Kórejskej republike Milanom Lajčiakom či s vedením organizačného výboru hier. Kórejčania by mali mať v deň D z organizačnej stránky všetko dobre pripravené, ale čo nemôžu zaručiť, sú plné hľadiská na jednotlivých športoviskách.

„Predaj vstupeniek je pomalý. Atraktívnosť prostredia predsa len nie je taká, ako ju poznáme z dejísk ZOH v minulosti. Domáci bojujú s tým, aby bol predaj lístkov na vyššej úrovni,“ povedal Liba.

Z letiska prídu autobusmi

Jedna veľká zmena nastala v logistike, čiže preprave športovcov. Pôvodne mali cestovať z letiska v Soule do olympijských dedín rýchlovlakom KTX, ale tento koncept sa zmenil.

„Využije sa klasický spôsob prepravy autobusmi, kde bude spolu so športovcami cestovať aj batožina. Pri jazde rýchlovlakom nebolo možné zaručiť, že batožina, idúca inou cestou, nebude meškať. Navyše na KTX je potrebné mať lístky aj s miestenkami,“ vysvetlil Liba.

Čo sa týka výpravy športovcov spod Tatier, uvítací ceremoniál na ZOH 2018 budú mať Slováci 7. februára o 11.00 h kórejského času v horskej olympijskej dedine. Sľub u prezidenta SR je ešte doma na Slovensku naplánovaný na 30. januára. Návšteva Andreja Kisku počas hier v Pjongčangu sa uskutoční v dňoch 8.- 14. 2. 2018.