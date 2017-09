Paríž zorganizuje OH 2024, Los Angeles o štyri roky neskôr

LIMA 13. septembra (WebNoviny.sk) – Olympijské hry v roku 2024 bude hostiť Paríž a tie o štyri roky neskôr sa uskutočnia v Los Angeles. Delegáti zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru v peruánskej Lime v stredu formálne rozhodli v súlade s predpokladmi, keď sa priklonili k tzv. spojenej voľbe.

Jednohlasná voľba

Po jednohlasnej voľbe očakávané rozhodnutie slávnostne oznámil šéf Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach. Volila aj slovenská členka MOV, strelkyňa Danka Barteková, ktorú v Lime sprevádzal generálny sekretár SOV Jozef Liba.

Pôvodne sa v hoteli Westin v Lime malo voliť len dejisko OH 2024. Ale keďže v hre zostali – rovnako ako predtým vo voľbách dejiska ZOH 2022 – len dvaja veľmi silní kandidáti (dejisko OH 1900 a OH 1924 Paríž, resp. dejisko OH 1932 a OH 1984 Los Angeles), prezident MOV Thomas Bach vyšiel s revolučným návrhom, že ak sa obe mestá dohodnú, MOV by v Lime mohol rozhodnúť o dejiskách dvoch OH naraz. A to sa aj stalo.

Po sto rokoch Paríž

K dohode medzi predstaviteľmi oboch miest došlo už v júli na mimoriadnom 131. zasadnutí MOV v Lausanne. Paríž dostal právo usporiadať hry v roku 2024, čo znamená olympijský návrat do francúzskej metropoly presne po sto rokoch.

Do Los Angeles sa najväčší sviatok športovcov v letnom šate vráti po 44 rokoch a do Spojených štátov amerických po 32 rokoch od Atlanty 1996. USA sú najčastejšou hostiteľskou krajinou OH aj ZOH.

Najčastejšie USA

Stredajšia voľba dejísk OH 2024 a 2028 bola len formalita, čo potvrdzuje aj fakt, že namiesto pôvodne plánovaných deviatich hodín vyhradených na prezentácie kandidátov a voľby sa program tohto bodu zredukoval len na dve hodiny.

Namiesto zvyčajnej 45-minútovej prezentácie dostali obe mestá len 25-minútový priestor. Starostovia oboch miest Anne Hidalgová, resp. Eric Garcetti v nich čo najsrdečnejšie pozvali športovcov aj fanúšikov na oslavu mladosti, ľudskosti a športu. „Verím, že toto dnešné rozhodnutie sa do histórie olympizmu zapíše ako jedno z najlepších a olympijské hry v Paríži a Los Angeles ako jedny z najúspešnejších,“ uviedol Thomas Bach krátko po voľbe dejísk OH 2024 a OH 2028.