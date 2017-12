Slováci v roku 2017 mali najradšej Sagana, Nosáľa a minerálky!

BRATISLAVA 20. decembra 2017 (WBN/PR) – Druhý ročník najväčšieho prieskumu verejnej mienky o Slovensku v roku 2017 už pozná svojich víťazov. V ankete „77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko“ hlasovali Slováci v siedmich kategóriách. Tri kategórie boli rovnaké ako minulý rok (osobnosť roka, udalosť roka a športovec roka). Štyri boli úplne nové (film roka, ikony novodobej slovenskej architektúry, „Čo pijú Slováci“ a špeciálna kategória 7 odtlačkov Slovenska vo svete). V každej kategórii si respondenti mohli vybrať zo siedmich nominácií a každej z nich bolo možné udeliť jednu až sedem hviezdičiek. Na hlasovaní sa zúčastnilo viac ako 2 113 respondentov. Spoločne udelili 368 637 hviezdičiek. Absolútnym víťazom ankety sa stal opäť Peter Sagan s celkovým počtom 10 803 udelených hviezdičiek.

Celkové výsledky

Peter Sagan získal 10 803 hviezdičiek, čím sa stal s prehľadom aj víťazom kategórie športovec roka. Na druhom mieste sa v celkovom poradí umiestnil dlhoročný umelecký šéf Lúčnice Štefan Nosáľ. Slováci mu udelili 10 459 hviezdičiek. Tretie miesto v ankete prekvapivo získali slovenské minerálne vody ako jedna z nominácií v novej kategórii „Čo pijú Slováci“. Anketu „77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko“ priniesla vodka Goral Master, ktorá takisto patrí medzi to najlepšie, čo sa zo Slovenska exportuje do celého sveta.

Osobnosť roka – Štefan Nosáľ

Za osobnosť roka 2017 s počtom 10 459 hviezdičiek zvolili Slováci bývalého dlhoročného umeleckého šéfa folklórneho súboru Lúčnica Štefana Nosáľa, ktorý nás, žiaľ, v lete navždy opustil. Na druhom mieste sa umiestnil politik Alexander Dubček. Dvadsiate piate výročie jeho tragickej smrti sme si pripomenuli v novembri. Tretiu priečku obsadil významný slovenský hudobník a skladateľ Marián Varga, s ktorým sme sa navždy rozlúčili v auguste.

Prvou osobnosťou spomedzi žien sa stala aktuálna dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mária Bieliková, prezývaná aj prvá dáma slovenského IT, s počtom 66 90 hviezdičiek. Nasledovali sochár, keramikár a maliar Andrej Rudavský, cestovateľ a podnikateľ Ľubomír Fellner a úspešná bankárka Elena Kohútiková.

Športovec roka – Peter Sagan

Športovcom roka 2017 sa stal s absolútnym prehľadom Peter Sagan. O druhé miesto súťažili lyžiarky Petra Vlhová s Veronikou Velez Zuzulovou. Napokon druhá skončila Petra s celkovým počtom 9 528 hviezdičiek. Veronike udelili Slováci 9 015 hviezdičiek. V kategórii príliš nezaostávali ani ďalší nominovaní, štvrté miesto obsadil horolezec Peter Hámor, piate tenistka Magdaléna Rybáriková, šieste bežec Ján Volko a siedmy skončil futbalista Milan Škriniar.

V oboch predchádzajúcich kategóriách mohli respondenti uviesť aj vlastné nominácie. Bezkonkurenčne najviac, spolu 764, ich získal chodec Matej Tóth, ktorý nebol medzi nominovanými.

Udalosť roka – nové slovenské filmy

Spomedzi všetkých kategórií zaujala udalosť roka najmenej. Svedčí o tom fakt, že udalostiam v roku 2017 udelili Slováci najmenej hviezdičiek. Rok 2017 sa niesol v znamení rozkvetu slovenskej kinematografie. S počtom 7 399 hviezdičiek porazil aj 25. výročie Ústavy SR na 2. mieste a 25. výročie postavenia vodného diela Gabčíkovo, ktoré sa umiestnilo na 3. priečke. Slovenská kinematografia bola očakávaným highlightom tohoročného hlasovania, preto jej organizátori udelili aj samostatnú kategóriu.

Film roka – Čiara

Úspech filmu Čiara potvrdila nielen návštevnosť kín, ale aj výsledky našej ankety. Čiara sa umiestnila v kategórii film roka 2017 na prvom mieste s počtom 7 808 hviezdičiek. Porazila tak aj úspešnú „evitovku“ Všetko alebo nič, ktorá skončila druhá, a film Únos, ktorý obsadil tretie miesto.

Za úspech možno považovať aj štvrté miesto pre dokumentárny film Pavla Barabáša Vábenie výšok, ktorý uspel v ostrej konkurencii komerčných snímok.

Ikona novodobej slovenskej architektúry – hotel Patria

V kategórii ikonická stavba novodobej slovenskej histórie boli výsledky veľmi tesné. Prvé miesto získal hotel Patria, svojím tvarom kopírujúci tatranské štíty, s celkovým počtom 7 478 hviezdičiek. Je príkladom architektúry, ktorá dokonale zapadá do prostredia, dotvára ho, definuje a nijak nenarúša. V tesnom závese za hotelom Patria boli dva skvosty s prívlastkom SNP. Bratislavský Most SNP a banskobystrický Pamätník SNP. V priebežných výsledkoch sa ich poradie neustále menilo, no napokon získal viac, 7 280 hviezdičiek Most SNP. Pamätník SNP získal 7 211 hviezdičiek.

Kategória mala najvyrovnanejšie a najtesnejšie výsledky v ankete „77 dôvodov prečo mám rád Slovensko“. Štvrté miesto obsadil Slovenský rozhlas, za ním sa umiestnil piešťanský Kolonádový most, nasledovala TV veža Kamzík a na siedmom mieste napokon kúpalisko Zelená žaba. Medzi individuálnymi nomináciami sa vyskytol napríklad unikátny nový chodník korunami stromov v Bachledovej doline alebo Most Apollo.

Čo pijú Slováci najradšej? Minerálky!

V roku 2016 bola v ankete zaradená aj kategória chute Slovenska, v ktorej zvíťazila „klasická kuchyňa starých mám“. V tomto roku spoluorganizátora súťaže vodku Goral Master zaujímalo aj to, čo pijú Slováci najradšej. Slováci žijú evidentne zdravo, lebo na prvom mieste sa umiestnili slovenské minerálne vody s počtom 9493 hviezdičiek (mimochodom, základom vodky Goral Master je pramenitá voda spod Tatier) a získali aj celkové tretie miesto v absolútnom poradí tohtoročnej ankety. Druhé miesto obsadila voda z vodovodu a za ňou v tesnom závese sa umiestnili slovenské bylinkové čaje. Štvrté bolo víno, piate mlieko a destiláty porazili pivo.

Sedem odtlačkov Slovenska vo svete

Na prvej priečke v novej kategórii sa umiestnila originálna nominácia – slovenské pracovité ruky, ktoré stavali New York aj Budapešť, s počtom 8 849 hviezdičiek. Nomináciu najlepšie vystihuje svetoznáma ikonická fotografia zo stavby newyorského mrakodrapu, kde na traverze vo vzduchu sedí partia chlapov, medzi nimi aj slovák Gusti Popovič. Spoznáte ho podľa fľašky v ruke! Keby fotka vznikla dnes, tou fľaškou by mohla byť aj vodka Goral Master, ktorá je distribuovaná aj v New Yorku.

Na druhom mieste sa umiestnil Andy Warhol, na treťom slovenskí hokejisti a za nimi vynálezcovia Štefan Banič, konštruktér padáka, a Jozef Murgaš, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Nasledoval architekt, ktorý staval prvý mrakodrap v Číne, Ladislav Hudec a siedmu priečku v tesnom závese obsadili svetovo úspešné slovenské technologické firmy.

Prehľadné vyhodnotenie v grafickej forme možno vidieť na obrázku v prílohe. Viac o ankete nájdete aj na stránke www.77dovodov.sk . Druhý ročník projektu zrealizovala nadácia Zachovanie dedičstva našich predkov, marketingová agentúra MW Promotion s podporou značky vodka Goral Master od spoločnosti GAS Familia, významného producenta kvalitných potravinárskych výrobkov.