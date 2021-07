Slovan nastúpi do odvety kvalifikácie Ligy majstrov v Dubline s dvojgólovým náskokom a chce uspieť

Futbalisti Slovana Bratislava sú na dobrej ceste k postupu do 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2021/2022, pred sebou však ešte majú utorkový odvetný duel proti írskemu Shamrocku Rovers na jeho pôde. V prvom súboji na vlastnom ihrisku zvíťazili „belasí“ 2:0.

Ak v odvete u súpera tento náskok nestratia, v ďalej fáze si zmerajú sily so švajčiarskym majstrom Young Boys Bern. Ak by neuspeli, presunú sa do Európskej konferenčnej ligy a v nej priamo do 3. kvalifikačného kola.

Náskok bude treba ustrážiť

Na južnom predmestí Dublinu nastúpi Slovan už v utorok večer. Stredopoliar Ibrahim Rabiu si uvedomuje, že dvojgólový náskok bude nutné ustrážiť.

„Bezprostredne po zápase som bol šťastný, vyhrali sme o dva góly, čo je priaznivý výsledok. Všetci však vieme, že sme mali aj horšie fázy, ktoré sme sa snažili počas tréningov odstrániť. Mne sa hralo dobre, i keď v našich individuálnych výkonoch a v tímovom prejave bol priestor na zlepšenie. Hral som na trochu inej pozícii než zvyčajne, musel som inak pracovať s priestorom, no plnil som pokyny trénera a snažil som sa nechať na ihrisku maximum. Verím, že som tímu pomohol,“ povedal Ibrahim Rabiu, cituje ho oficiálny web Slovana.

Shamrock má zápasovú prax

Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho sa v írskej odvete predstavia v známom prostredí, na štadióne Tallaght Stadium v auguste 2019 tam nad miestnym Dundalkom triumfovali 3:1 v 3. kvalifikačnom Európskej ligy. A napokon to dotiahli až do skupinovej časti.

„Teším sa na odvetu. Očakávam odhodlaného súpera, Shamrock určite bude bojovať zo všetkých síl a vybehne na nás. Nebude to jednoduché. Aj my sme však silní a odolní, a budeme chcieť ukázať naše silné stránky. Ich liga je v plnom prúde, z pohľadu zápasovej praxe sú možno o krok dopredu, no to nie je a nemôže byť žiadna výhovorka. My máme za sebou veľmi dobrú prípravu a sme plní síl a odhodlania. Urobíme všetko pre to, aby sme to tam zvládli a postúpili ďalej,“ vyhlásil 30-ročný Nigérijčan na webe skslovan.com.