Slovan oslávil štvrtý titul v rade, Liptovský Mikuláš si zahrá o účasť v Európskej konferenčnej lige

Záverečným 10. kolo nadstavbovej časti vyvrcholila v sobotu sezóna 2021/2022 v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži.

ŠK Slovan Bratislava oslávil na domácom Tehelnom poli štvrtý majstrovský titul za sebou a celkovo 28. v histórii po remíze 2:2 s MŠK Žilina.

MFK Ružomberok zdolal doma odchádzajúcu Sereď 3:1 a prevzal si strieborné medaily, Spartak Trnava po rozlúčke s Martinom Škrtelom zvíťazil nad Dunajskou Stredou 1:0 a potešil sa z bronzových medailí. MFK Tatran Liptovský Mikuláš si zahrá v play-off o účasť v Európskej konferenčnej lige UEFA.

Slovanisti čakali viac fanúšikov

„Veľmi pekne ďakujeme tým fanúšikom, ktorí prišli. Úprimne, čakali sme viac ľudí. Na klub ako Slovan, na takú značku, by malo chodiť viac ľudí. Musíme s tým niečo urobiť. Všetci v klube sa snažíme a robíme pre to maximum, tých ľudí na štadióne určite potrebujeme. Čo sa týka sezóny, získať v Slovane titul je prakticky povinnosť, no nesmierne si ho vážim. Trnava nás naháňala v prvej polovici sezóny, na konci ešte Ružomberok, avšak myslím si, že sme boli po celý čas s odstupom najlepší. Osobne sa veľmi teším z každého titulu, rovnako aj z tohto. Pripravíme sa na Európu a budeme sa snažiť ísť čo najďalej.“ zhodnotil sezónu „belasých“ útočník Vladimír Weiss mladší, citoval ho oficiálny klubový web. Slovan si zahrá v 1. predkole Ligy majstrov.

MFK Ružomberok má istú účasť v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy. „Musím pochváliť trénerov za herný prejav. Je to systém, ktorý sa nám všetkým páči a myslím si, že aj divákom. Je to veľmi perspektívne mužstvo a dúfam, že ho udržíme a pôjdeme ďalej rovnakou cestou,“ povedal po záverečnom stretnutí ročníka majiteľ klubu Milan Fiľo vo videu na webe TA3.

Strieborné medaily hráčom „ruže“ odovzdali Karol Dobiáš a Antonín Panenka, dvojica majstrov Európy z roku 1976, ako aj bývalý tréner mužstva Jozef Chovanec.

Začne sa play-off o konferenčnú ligu

Liptovský Mikuláš síce prehral v poslednom zápase proti Zlatým Moravciam 0:2, ale udržal sa na ôsmom mieste tabuľky pred Michalovcami.

V utorok 24. mája si zahrá v semifinále play-off o EKL proti Dunajskej Strede, v druhom semifinále nastúpia proti sebe v rovnaký deň MŠK Žilina a AS Trenčín. Víťazi sa stretnú v piatok 27. mája vo finále, ktoré určí postupujúceho do 1. predkola EKL.

Trnavčania ako víťazi Slovenského pohára postúpili do 2. predkola EKL. Slovenské tímy spoznajú svojich súperov v európskych súťažiach 14. alebo 15. júna na žrebovaní vo švajčiarskom Nyone. V nedeľu večer sa na galavečeri odovzdajú výročné ocenenia najlepším hráčom sezóny.