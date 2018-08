Slovenky už poznajú mená súperiek na US Open v New Yorku, Cibulková sa stretne opäť s Rusovou

NEW YORK 25. augusta (WebNoviny.sk) – Až po skončení kvalifikácie sa slovenská tenistka Dominika Cibulková dozvedela meno súperky v 1. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku). Bude ňou 27-ročná Holanďanka Arantxa Rusová, ktorá prešla troma zápasmi kvalifikácie so stratou jediného setu.

Vo vzájomnej celkovej bilancii vedie Cibulková 2:0, Ľaváčku Rusovú zdolala po prvý raz už v roku 2006 na juniorskom turnaji práve na US Open. O štyri roky neskôr si s ňou poradila už v rámci hlavného ženského okruhu WTA na tráve v holandskom Hertogenboschi.

Ďalší program slovenských hráčok v 1. kole dvojhry v New Yorku je nasledovný: Magdaléna Rybáriková (SR-31) – Čchiang Wang (Čína), Viktória Kužmová (SR) – Viktoria Azarenková (Biel.) a Karolína Schmiedlová (SR) – Wang Ja-fan (Čína). Cibulková je nasadená ako dvadsiata deviata a Rybáriková ako tridsiata prvá.

Rybáriková sa s Čchiang Wang ešte nestretla vo vzájomnom stretnutí. Rovnako Kužmová narazí na Azarenkovú prvýkrát v kariére. Karolína Schmiedlová bude chcieť nadviazať na víťazstvo spred štyroch rokov nad Wang Ja-fan, na turnaji WTA v čínskom Wu-chane ju zdolala v 1. kole kvalifikácie (1:6, 6:3, 6:3).