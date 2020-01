Slovenky vo štvrťfinále ME vo vodnom póle utŕžili debakel, prehrali o 20 gólov

Slovenská ženská reprezentácia vo vodnom póle na majstrovstvách Európy v Budapešti podľa očakávania prehrala vo štvrťfinále s favorizovaným výberom Holandska vysoko 2:22.

Pre zverenkyne trénera Milana Henkricha je však úspech už postup medzi osem najlepších tímov na „starom kontinente“. Na Slovensky na turnaji čakajú ešte dve stretnutia – vo štvrtok a v sobotu budú bojovať o konečné 5. – 8. miesto.

Slovenské reprezentantky v základnej A-skupine najprv zaznamenali prehry s Ruskami, Maďarkami a Grékyňami, v piatok však zdolali Srbky a v nedeľu aj Chorvátky. Hráčky SR sa na ME predstavili prvýkrát od roku 1993, vtedy turnaj absolvovali bez zisku jediného bodu.

Prienik medzi najlepšiu osmičku na ME by pre Slovenky mal znamenať postup na celosvetovú kvalifikáciu o postup na OH 2020 do japonského Tokia, ktorá by sa mala konať počas tohtoročnej jari. Olympijskú miestenku získajú aj víťazky ME v Budapešti.