Slovenská „18“ na Hlinka Gretzky Cupe dostala deviatku od Kanady, trénera Tartaľa mrzí nízka efektivita v zakončení

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali aj vo svojom druhom zápase na Hlinka Gretzky Cupe 2022 v kanadskom Red Deere, domácim hráčom v utorok podľahli vysoko 1:9 a do semifinále už s istotou nepostúpia.

V tabuľke základnej A-skupiny im patrí tretie miesto bez bodového zisku. Ak Slováci zvíťazia v stredajšom záverečnom skupinovom dueli proti Švajčiarom (23.00 h), budú hrať o konečné piate miesto na turnaji. V opačnom prípade skončia najlepšie siedmi.

Trénera mrzí nízka efektivita

Obhajcovia strieborných medailí prehrávali po prvej tretine iba 0:2, ale v druhej tretine inkasovali za približne desať minút ďalšie štyri góly. V tretej časti hry viedli Kanaďania už 9:0 a až v 57. minúte zaznamenal jediný presný zásah hostí Peter Císar. Domáci hráči a Švédi majú na konte po šesť bodov z prvých dvoch zápasov a zahrajú si o cenné kovy. Trénera slovenskej osemnástky Tibora Tartaľa mrzí najmä nízka efektivita jeho zverencov v zakončení.

„Ťažko sa to hodnotí, nemôžeme byť spokojní s výsledkom. Tento tím Kanady hrá naozaj na vysokej úrovni. Keď nie ste efektívni, nepremeníte šance a strelíte z 20 striel iba jeden gól, ťažko môžete konkurovať takému tímu ako Kanada. Zlomová bola desaťminútovka v druhej tretine, v ktorej sme inkasovali štyrikrát. Takto sa v reprezentácii určite nemôžeme prezentovať. Prvá tretina sa hrala vo vysokom tempe a boli tam veci, ktoré sme chceli vidieť. Keď potrebujeme byť efektívni, chytiť sa gólom a dostať sa do psychickej pohody, tak nám to nepadá,“ zhodnotil Tartaľ vo videu pre Slovenský zväz ľadového hokeja.

Švajčiari nebudú jednoduchí súperi

Slovenskí mladíci odohrajú len 17 hodín po skončení stretnutia proti Kanaďanom tretí zápas na turnaji proti Švajčiarom.

Tí sú bez bodu na štvrtom mieste tabuľky, ale podľa Tartaľa nebudú jednoduchými súpermi:„Musíme čo najskôr zabudnúť na tento zápas a poučiť sa z jeho priebehu. V dueli proti Švajčiarom musíme ísť jednoznačne za víťazstvom. Bude to určite ťažký zápas, ich prehra 0:14 s Kanaďanmi je určite skresľujúca a so Švédmi odohrali vyrovnaný súboj. Chceme ísť na víťazstvo, potrebujeme dobre zregenerovať.“

Desať minút rozhodlo o osude duelu

Slovenský brankár Samuel Urban čelil už v prvej tretine 29 strelám Kanaďanov, do polovice zápasu ich na neho smerovalo 40.

„Som v bránke na to, aby som tie strely chytal. Je pravda, že ich mali omnoho viac ako my. Tlačili sa do koncovky, strieľali odvšadiaľ a mali veľa dorážok. V druhej tretine sme mali herný výpadok, niektoré góly išli aj na moje ´triko´. Prvých tridsať minút sme s nimi stíhali a bol to vyrovnaný zápas, ale práve tých desať minút rozhodlo o osude duelu,“ povedal Urban, ktorého v 50. minúte vystriedal v bránke Damián Slávik.