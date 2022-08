Slováci na Hlinka Gretzky Cupe podľahli Švédom, hrali veľmi dobre a tréner Tartaľ po zápase ťažko hľadal slová (video)

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov vstúpili do Hlinka Gretzky Cupu 2022 prehrou 1:4 so Švédmi. Jediný gól strelil v 46. min Samuel Barcík, ktorý vyrovnal stav na 1:1.

Stenberg strelil dva góly

V drese „troch koruniek“ zažiaril Otto Stenberg, ktorý zaznamenal dva góly a asistenciu, vrátane víťazného presného zásahu v presilovej hre. Slováci vyslali na súperovho brankára 31 striel, ale prekonali ho len raz.

„Ťažko hľadám slová. Som rád za identitu, ktorou sme sa prezentovali. Chceli sme byť aktívni. Zopár situácií sme nevyriešili najlepšie, škoda… Podali sme dobrý výkon. Išli sme za víťazstvom. Keď sa lámal zápas za stavu 1:1, prišlo prísne vylúčenie, ale je to medzinárodná úroveň, musíme sa s ňou vyrovnať. Naďalej sa plánujeme držať našej identity. Hrať aktívne a siahať v zápasoch na víťazstvo,“ zhodnotil úvodný duel na turnaji tréner slovenskej osemnástky Tibor Tartaľ pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Krutá prehra

„Hrali sme veľmi dobre, boli sme Švédom vyrovnaný súper. Bohužiaľ, ušla nám disciplína, urobili sme zopár chýb, a to nás stálo zápas. Je to krutá prehra. Skóre nezodpovedá výkonu, ktorý sme podali,“ myslí si strelec jediného slovenského gólu Barcík, ktorého doplnil spoluhráč Leo Eperješi: „Náš výkon bol solídny. Hrali sme ako tím, ukázali sme svoju hokejovú identitu. Po prehre s USA sme si povedali, že turnaj sa ešte len začína. Čakajú nás dva zápasy, ktoré ak zvládneme, postúpime do semifinále.“

Mladým Slovákom patrí v základnej A-skupine momentálne tretie miesto o skóre pred Švajčiarmi, ktorí na úvod turnaja v kanadskom Red Deere podľahli domácim hokejistom 0:14. Práve proti „javorovému listu“ nastúpi slovenská osemnástka v utorok (3. augusta o 3.00 h SELČ), v stredu si zmeria sily so Švajčiarskom (23.00 h SELČ). Do semifinále postúpia dva najlepšie tímy z oboch skupín.