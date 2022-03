Slovenská filharmónia a študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici

V piatok 18. marca sa v bratislavskej Redute uskutoční tretí koncert cyklu Junior – pre mladé publikum. S orchestrom Slovenská filharmónia sa predstavia piati talentovaní poslucháči slovenských vysokých hudobných škôl – Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici, víťazi viacerých interpretačných súťaží – hobojistka Alžbeta Struňáková, klaviristka Kristina Borbat, huslista Martin Pavlík a dvaja poslucháči odboru spev – sopranistka Mária Tajtáková a barytonista Martin Morháč. Sólisti a Slovenská filharmónia vystúpia pod taktovkou Ondreja Olosa.

Ondrej Olos sa predstaví so Slovenskou filharmóniou debutovo. Patrí medzi výrazné osobnosti mladej dirigentskej generácie. Štúdium absolvoval na Konzervatóriu v Žiline a na brnianskej Janáčkovej akadémii múzických umení. V roku 2006 získal Cenu Leoša Janáčka za naštudovanie komornej verzie opery Príhody líšky Bystroušky v Komornej opere JAMU. V súčasnosti pôsobí v Národnom divadle Brno. Ako hosť spolupracuje s domácimi a zahraničnými opernými a koncertnými domami.

Foto: Slovenská filharmónia

Program je zostavený z diel viacerých skladateľov, v ktorých sa predstavia mladí interpreti. Na úvod zaznie premiéra symfonického diela Pezzo sinfonico per orchestra mladého slovenského skladateľa Ľuboša Gabča, ktorý študoval kompozíciu u Vladimíra Bokesa a Mariána Lejavu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V štúdiu pokračuje na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme. V Koncerte pre hoboj a orchester C dur RV 447 Antonia Vivaldiho sa predstaví Alžbeta Struňáková, poslucháčka prvého ročníka magisterského štúdia na VŠMU v triede Róberta Krchniaka. Nasledovať bude recitatív a ária grófa z opery Figarova svadba, KV 492 Hai già vinta la causa, Wofganga Amadea Mozarta, ktorá zaznie v interpretácii barytonistu Martina Morháča, poslucháča spevu v triede Dagmar Podkamenskej – Bezačínskej na VŠMU v Bratislave. Vystrieda ju Mozartov Koncert pre klavír a orchester č. 1 g mol, op. 25, ktorý uvedie Kristína Borbat, od roku 2019 študentka Františka Perglera a odb. asistenta Eduarda Lennera na VŠMU. Po klavírnom koncerte sa započúvame do kavatíny z opery Aleko Ves tabor spit Sergeja Rachmaninova. Rachmaninov skomponoval jednodejstvovú operu v roku 1892, ako absolvent moskovského konzervatória. Predposlednou skladbou piatkového podvečera bude dvojčasťový Koncert pre husle a orchester č. 1, Sz. 36 Bélu Bartóka, ktorý si vypočujeme v interpretácii Martina Pavlíka, študenta na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede husľového virtuóza Milana Paľu. Mária Tajtáková na koncerte so Slovenskou filharmóniou uvedie Sedem raných piesní Albana Berga, ktoré skladateľ skomponoval v rokoch 1905-1908. V roku 1928 ich upravil pre spev a orchester. Mária Tajtáková je poslucháčkou doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Márie Tomanovej so zameraním na francúzsku lyrickú operu. Koncert začne o 19-tej.

Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF a tiež ONLINE na navstevnik.sk.

