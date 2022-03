Slovenská filharmónia pre deti z Ukrajiny

Slovenská filharmónia organizuje v sobotu 2. apríla 2022 o 10.00 Koncert pre deti z Ukrajiny. Do bratislavskej Reduty pozývame mamičky s deťmi, ktoré prišli na Slovensko z vojnou zmietanej Ukrajiny a našli u nás dočasný domov.

Koncert je prednostne určený pre deti predškolského veku. V bratislavskej Redute ich čaká interaktívny program plný hudby s našimi umelcami – harfistkou Katarínou Turnerovou a tenoristom Mykolom Erdykom, rodákom z Ukrajiny, ktorý je od roku 2019 člen Slovenského filharmonického zboru.

„Ťažko prežívam všetky udalosti, ktoré sa udiali za posledné týždne a niekedy mám pocit, že tá vojna je niekde v paralelnom svete, no je to žiaľ realita. Mal som v pláne v lete prísť za rodičmi do Užhorodu a dúfam, že tieto plány aj zrealizujem a budem sa môcť vrátiť do svojho rodného kraja, v ktorom bude opäť sloboda a mier,“ hovorí Mykola Erdyk.

Koncertom bude deti sprevádzať moderátor Tomáš Boroš, ktorého slová deťom do Ukrajinčiny preloží náš kolega Mykola Erdyk, s ktorým si deti zaspievajú aj ukrajinské pesničky.

VSTUP na sobotný koncert 2. apríla je ZDARMA.

V prípade záujmu navštíviť koncert je nutné prihlásiť sa mailom | Якщо вас зацікавив концерт, звертайтесь: zuzana.grebertova@filharmonia.sk

Slovenská filharmónia aj sobotným koncertom symbolicky vyjadrí solidaritu s Ukrajinou a verí, že deťom zo susednej krajiny spríjemní aspoň jedno víkendové predpoludnie.

Malé prekvapenia pre deti poskytli: YIT Slovakia a.s., Vitabalans, 7DAYS. ĎAKUJEME.

