Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom v Bratislave a na umeleckom zájazde v Rakúsku a Nemecku

Ďalší symfonický koncert Slovenskej filharmónie sa bude konať v stredu 23. marca 2022. Za dirigentským pultom bude stáť šéfdirigent Daniel Raiskin. Koncert je zaradený v Populárnom cykle, o čom svedčí aj jeho dramaturgia. Návštevníci si vypočujú druhý Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur, op. 83 Johannesa Brahmsa a Symfóniu č. 7 A dur, op. 92 Ludwiga van Beethovena. Sólistom večera bude uznávaný ruský klavirista s brilantnou technikou hry Alexei Volodin. Koncert sa začne o 19.00 h.

Johannes Brahms skomponoval svoj druhý Klavírny koncert v roku 1881. Dielo symfonických rozmerov zaznie v interpretácii Alexeia Volodina. Po prestávke to bude jedno z najobľúbenejších Beethovenových diel, Symfónia č. 7 A dur, ktorá poslucháčov fascinuje intenzívnymi emóciami a živelnou energiou. Jej 2. časť patrí k najpopulárnejším skladbám klasickej hudby vôbec.

Foto: Ján F. Lukáš

Vo štvrtok 24. marca odcestuje Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom a klavírnym virtuózom Alexeiom Volodinom na umelecký zájazd do Nemecka a Rakúska. Koncerty uvedú v piatok 25. marca vo Filharmónii v Kolíne nad Rýnom, v nedeľu 27. marca vo Wiesbadene, v utorok 29. marca ich čakajú dva koncerty v Kongresovom centre vo Villachu, v stredu 30. marca sa presunú do mesta Kufstein a vo štvrtok 31. marca zaznie posledný koncert v ich interpretácii v rakúskom meste Dornbirn. Program koncertov je zostavený z diel Johannesa Brahmsa (Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur, op. 83, Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol, op. 15), Ludwiga van Beethovena (Symfónia č. 7 A dur, op. 92) a Antonína Dvořáka (Symfónia č. 8 G dur, op. 88).

Foto: Peter Brenkus

