Slovenská hokejová „20“ odletela do Kanady na MSJ bez Bečára, zdržali ju problémy s batožinou (video)

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odletela do dejiska majstrovstiev sveta juniorov v kanadskom Edmontone bez obrancu Šimona Bečára, ktorého na poslednú chvíľu vyradilo zranenie.

Tréner Ivan Feneš má k dispozícii 27 hráčov a 25 z nich sa dostane do záverečnej nominácie na turnaj. Rozhodnú o nej dva prípravné zápasy, ktoré Slováci absolvujú vo štvrtok proti Nemcom a v piatok proti Švajčiarom.

Zdržanie pre batožinu

Slovenskí juniori absolvovali až 24-hodinovú cestu do Edmontonu cez Viedeň, Frankfurt a Calgary, zdržali ich problémy s batožinou.

„Cesta bola dlhá, no našťastie prebehla v poriadku. Mrzí nás akurát skutočnosť, že do Edmontonu nám nedoručili sedem kusov batožiny, zväčša hokejových vakov, ktoré zostali na letisku vo Frankfurte. Ihneď po pristátí sme s leteckou spoločnosťou riešili ich prepravu do Edmontonu. Mali by doraziť v stredu 3. augusta do polnoci,“ vysvetlil manažér slovenskej dvadsiatky Tomáš Pšenka pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Kolenič ani chvíľu neváhal

Do Kanady pôvodne nemal cestovať 20-ročný útočník HKM Zvolen Jakub Kolenič, no pre absencie iných hráčov má šancu hrať na svojich druhých MSJ.

„Bol som veľmi rád, keď mi zavolali z reprezentácie, ani chvíľu som neváhal. Keďže som ročník narodenia 2002, vedel som, že mám poslednú šancu zahrať si na juniorskom šampionáte. Zbalil som sa a prišiel som do Popradu. V Edmontone idem zabojovať o účasť vo finálnej nominácii,“ uviedol víťaz slovenskej extraligy zo sezóny 2020/2021.

Slováci sa postavia proti Čechom

Slovenskí reprezentanti odštartujú svetový šampionát hráčov do 20 rokov v Edmontone v utorok 9. augusta o 20.00 h SELČ zápasom proti českým rovesníkom. V základnej A-skupine si zmerajú sily aj s domácimi Kanaďanmi, Lotyšmi a Fínmi.

Juniorský svetový šampionát sa uskutoční v netradičnom letnom termíne. Vždy sa koná na prelome rokov a 26. decembra 2021 sa aj začal v Kanade, no po pár dňoch ho zrušili pre výskyt prípadov ochorenia COVID-19. Augustový termín (9.-20.8.) je teda náhradou za zrušený turnaj spred pol roka.