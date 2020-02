Slovenská pošta neprijíma zásielky do Talianska, dôvodom je koronavírus

Slovenská pošta, a. s. ako aj iné poštové podniky sveta pozastavila v súvislosti s koronavírusom prijímanie zásielok do niektorých regiónov v Taliansku. „Talianska pošta z dôvodu pretrvávajúceho šírenia koronavírusu a v záujme bezpečnosti s okamžitou platnosťou pozastavila doručovanie do rizikových obcí a oblastí v Taliansku. Poštu tam nie je možné doručiť,“ informovala vo štvrtok agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.

Pozastavenie prijímania zásielok sa vzťahuje na 27 dotknutých obcí a desať území (Casalpusterlengo, Bertonico, Castiglione d´Adda, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, Codogno, Maleo, San Fiorano. Fombio, Somaglia). „O vývoji situácie s doručovaním budeme zákazníkov vopred informovať,“ uviedla Rovenská.

Slovenská pošta aj naďalej neprijíma zásielky do Číny, Macaa a Hongkongu. „Obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave pretrvávajú, keďže letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca 2020. Slovenská pošta aj naďalej neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do týchto oblastí,“ upozornila Rovenská. Tieto opatrenia uplatnila Slovenská pošta rovnako ako ostatné štáty sveta v spojitosti so zrušením alebo zmenou letov medzinárodných leteckých dopravcov z alebo do Číny, a to so zámerom zamedzenia šíreniu koronavírusu. Opatrenie je platné od 4. februára 2020.