Slovenské elektrárne reagujú na pochybnosti o bezpečnosti jadrových blokov elektrárne Mochovce

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenské elektrárne (SE) odmietajú akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti jadrových blokov Atómovej elektrárne Mochovce (EMO), ktoré sa v súčasnosti dostavujú.

„Bezpečnosť je u Slovenských elektrární na prvom mieste, a to nielen u jadrových elektrární, ale aj u iných zdrojov. Dnes sme počuli veľa lží a poloprávd,“ reagoval vo štvrtok na pochybnosti mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko o bezpečnosti tretieho a štvrtého bloku EMO generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.

Bezpečnostné kritériá budú naplnené

Budúcu ako aj súčasnú bezpečnosť nových mochoveckých blokov potvrdili na tlačovej besede všetci vedúci pracovníci, ktorí pracovali a stále pracujú v Atómovej elektrárni Mochovce.

„Keď bude elektráreň spúšťaná, môžem garantovať, že budú naplnené všetky bezpečnostné kritériá,“ povedal riaditeľ manažmentu stavby mochoveckých blokov Peter Andraško.

„Máme normálne problémy, ktoré sa môžu počas dostavby vyskytnúť všade na svete. Keby som vedel o nejakých vážnych bezpečnostných prekážkach, tak už dávno na dostavbe Mochoviec nepracujem,“ doplnil manažér inžinieringu dostavby Mochoviec Slavomír Vinkovič.

Väčšina obvinení sa nepotvrdila

Predstavitelia dostavby Mochoviec akceptujú isté nedostatky, o ktorých hovoril novinárom bývalý taliansky manažér na dostavbe Mario Zadra, tie však boli vyriešené, alebo sú riešené. Väčšinu obvinení však odmietajú, keďže sa nepotvrdili.

„Jedna vec je problém identifikovať a druhá nájsť k nemu riešenie. Ja predpokladám, že pán Zadra sa pozeral na problém len z jedného aspektu a nepozeral sa z koncepčného,“ povedal Vinkovič.

„Tie zistenia pána Zadru sú dvojakého charakteru. Tá oblasť, v ktorej bol on dobrý, čiže sekundárny okruh, tam boli konkrétne zistenia, ktorými sme schopní sa zaoberať. Druhá časť jeho tvrdení je však veľmi všeobecná, ktorá pláva po povrchu a ktorá je vágna. Pretože on nepoznal tú časť primárneho okruhu. A z tých tvrdení, ktoré on dával, je zrejmé, že túto technológiu on neovládal,“ dodal Andraško.

Zamedzenie úniku rádioaktívnych častíc

Bývalý manažér z Talianska Mario Zadra, ktorý pracoval na dostavbe Mochoviec rok a pol, na štvrtkovej tlačovej besede informoval novinárov o viacerých zisteniach, ktoré podľa neho ohrozujú bezpečnosť nových blokov. Problémy podľa neho súvisia so zamedzením úniku rádioaktívnych častíc.

Bývalému manažérovi sa nepozdáva technológia a stroje inštalované v Mochoviciach, ktoré majú práve zamedziť úniku rádioaktivity. Technológia je podľa neho zastaralá a stroje staré. Poškodené mali byť aj príslušné káble. Ich oprava podľa Zadru neprebehla správne. Ani ventily na nových blokoch nie sú podľa neho kvalitné.

„Slovenské elektrárne nie sú na správnej ceste. Som pripravený čeliť následkom. Ide mi iba o bezpečnosť,“ konštatoval Zadra s tým, že Slovensko nemá veriť oficiálnym dokumentom a záverom. „V súčasnom stave, ak by sa spustili mochovecké jadrové bloky do prevádzky, mohlo by to mať veľké následky,“ uzavrel Zadra.

ÚJD prešetril anonymné podnety

Na otázku agentúry SITA, či je na nových mochoveckých blokoch niečo dobre postavené, odpovedal: „Je to veľmi zle postavené a v zlom stave, nie je to prijateľné a nezodpovedá to štandardom.“

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) pre portál vEnergetike.sk už potvrdil, že prešetroval podozrenia manažéra Zadru. „Inšpektori majú vykonávať množstvo inšpekcií, od plánovaných, neplánovaných, reaktívnych či pri anonymných podaniach. Od decembra minulého roku sme preto komunikovali priamo s osobou, skrývajúcou sa za falošným profilom “Simonetta Tokareva“ na sociálnej sieti a následne aj s pánom Zadrom, ktorý bol s uvedeným profilom spojený. Preverovali sme všetky ich podnety. Preskúmaním bolo zistené, že väčšina z problémov, na ktoré upozornil spomínaný profil, ako aj pán Zadra vo svojom ďalšom profile a vo vyhláseniach pre tlač, bolo už predtým z našej strany, ako aj zo strany Slovenských elektrární identifikovaných a riešených,“ uviedla riaditeľka kancelárie úradu ÚJD Miriam Vachová. Komunikáciu so slovenským dozorným orgánom potvrdil aj samotný manažér Zadra.