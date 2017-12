Aktualizované: Slovenské florbalistky rozdrvili Singapur a vedú skupinu na majstrovstvách sveta

aktualizované 1. decembra, 22:21

BRATISLAVA 1. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenské florbalové reprezentantky v piatok vstúpili jednoznačným víťazstvom 12:2 nad Singapurčankami do bojov v základnej C-skupine na domácich MS v Bratislave (1. – 9. decembra 2017).

O presné zásahy Sloveniek na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa postarali Katarína Klapitová, Andrea Šidlová, Michaela Šponiarová, Kristína Hudáková, dvojgólová Lucia Košturiaková a autorky hetriku: Paulína Hudáková a Denisa Ferenčíková.

Hostiteľky si do tabuľky C-skupiny pripísali prvé dva body a priebežne sú na čele o skóre pred Estónkami, ktoré vo večernom dueli v Hant aréne zvíťazili 10:4 nad Austrálčankami. Slovenské zverenky českého trénera Michala Jedličku budú v sobotu čeliť Estónkam (17.30 h) a v nedeľu Austrálčankám (13.30 h), zhodne na ZŠ Ondreja Nepelu.

Jedlička nechal odpočívať opory tímu

Úvodné minúty stretnutia proti Singapuru neboli podľa predstáv kormidelníka Jedličku, ktorý nechal odpočívať viaceré opory. Slovenky mali značnú prevahu, no nedokázali z nej vyťažiť góly. Ako prvé udreli outsiderky – v 12. min ich rozjasala H. H. Ongová. Slovenky sa dočkali v závere úvodnej tretiny, Klapitová a Šidlová otočili skóre.

V druhej časti viackrát bola na palubovke elitná slovenská formácia a tá nedala Singapurčankám dýchať: v priebehu piatich minút boli na konci troch utešených kombinácií presné zásahy Ferenčíkovej. Tesne pred druhým odchodom do šatne sa gólu dočkala aj P. Hudáková – 6:1.

Počas úvodných minút tretej tretiny skórovala opäť P. Hudáková a dvakrát Košturiaková a Slovenky viedli 9:1. Singapurčanky sa dočkali ešte raz – v 50. min znížili na 2:9 gólom W. Tanovej. O dve minúty odpovedala M. Šponiarová a „desiatka“ bola na svete. Ďalší gól patril P. Hudákovej, ktorá spečatila hetrik. Na konečných 12:2 v závere upravila K. Hudáková.

Švédky obhajujú prvenstvo

Marcový žreb rozdelil krajiny do štyroch štvorčlenných skupín. A a B-skupinu utvorili po dve družstvá z prvého a druhého koša, C a D-skupinu po dve družstvá z tretieho a štvrtého koša. Po dva najlepšie tímy z výkonnostne vyššej A aj B-skupiny preniknú priamo do štvrťfinále, na zostávajúcich z „áčka“ a „béčka“ čakajú súboje play-off o postup do štvrťfinále proti najlepším dvom z C aj D-skupiny.

MS žien sa konajú od roku 1997 a v dvojročnom intervale, šampionát v Bratislave je jedenásty v poradí. Prvenstvo obhajujú Švédky, ktoré triumfovali na ostatných piatich MS, celkovo majú na konte sedem zlatých úspechov. Slovenské reprezentantky sa dosiaľ na MS predstavili trikrát – vo Švajčiarsku 2011 (12. miesto), Česku 2013 (9. miesto) a Fínsku 2015 (8. miesto).

MS 2017 florbalistiek – C-skupina

Bratislava, piatok:

Estónsko – Austrália 10:4 (5:2, 3:1, 2:1)

ZŠ Ondreja Nepelu

Slovensko – Singapur 12:2 (2:1, 4:0, 6:1)

Góly: 19. Klapitová (K. Hudáková), 20. Šidlová (Klapitová), 21. Ferenčíková (Ďuríková), 25. Ferenčíková (M. Šponiarová), 26. Ferenčíková (M. Šponiarová), 40. P. Hudáková (Ďuríková), 41. Košturiaková (Ferenčíková), 44. P. Hudáková (M. Šponiarová), 47. Košturiaková (P. Hudáková), 52. M. Šponiarová (P. Hudáková), 54. P. Hudáková (K. Hudáková), 60. K. Hudáková (P. Hudáková) – 12. H. H. Ongová (Safiiová), 50. W. Tanová (Loková)

Bez vylúčení, rozhodovali: Lehmann a Manser (obaja Švaj.), 741 divákov

Zostava SR: Hlavatá (Krištofová) – V. Grossová, Robová, Bobotová, Šidlová, Ferenčíková, Ďuríková – Cupráková, Kocúrová, Kvasková – K. Hudáková, Trošková, Klapitová – M. Šponiarová, Košturiaková, P. Hudáková – Dzurinová, Boľová, Pintérová

Tabuľka C-skupiny:

1. Slovensko 1 1 0 0 12:2 2

2. Singapur 1 0 0 1 2:12 0

Pozn.: Estónsko a Austrália ešte nehrali.

Ďalší program SR v C-skupine:

sobota 2. 12.: Slovensko – Estónsko (ZŠ Ondreja Nepelu, 17.30)

nedeľa 3. 12.: Austrália – Slovensko (ZŠ Ondreja Nepelu, 13.30)

Hlasy po zápase:

Michal Jedlička (tréner SR): „Spočiatku sme hrali na druhú a tretiu formáciu, vtedy to nebolo úplne ideálne. Aj prvú tretinu sme však vyhrali. Potom nastúpila aj elitná päťka a tá si na palubovke robila, čo chcela; dali góly. Môžeme byť spokojní s víťazstvom. Myslím si, že sme divákov navnadili, aby prišli na ďalšie zápasy.“

Lucia Košturiaková (kapitánka SR, autorka dvoch gólov): „Myslím si, že spočiatku sa prejavila nervozita. Trošku sme možno súpera aj podcenili, vstúpili sme do zápasu veľmi vlažne, a to sa prejavilo na hre. Postupne sa však náš výkon zlepšil.“

Paulína Hudáková (hráčka SR, autorka hetriku): „Zápas sme si užili; som rada, že prišlo toľko fanúšikov. Škoda, nezačali sme podľa našich predstáv, no po pokynoch v šatni sme začali hrať to, čo sa od nás očakávalo. Za góly som vďačná. V úvode sme neboli aktívne a nestrieľali sme, na začiatku druhej tretiny sme však trikrát skórovali a potom to išlo. Boli tam však chyby, ktorých sa musíme vyvarovať.“

Denisa Ferenčíková (hráčka SR, autorka hetriku): „Bolo tam trochu nervozity, postupne sme však hru úplne kontrolovali a dávali sme gól za gólom. Samozrejme, s hetrikom za päť minút som spokojná. Na striedačke som bola nervózna a povedala som si, že len čo budem na palubovke, budem sa tlačiť do streleckých pozícií.“