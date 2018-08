Slovenské národné povstanie je podľa Remišovej dôležitým míľnikom v našich dejinách

BRATISLAVA 29. augusta (WebNoviny.sk) – Podľa Veroniky Remišovej (OĽaNO) je Slovenské národné povstanie (SNP) dôležitým míľnikom v našich dejinách.

„Postavenie proti fašizmu bolo dôležitým míľnikom v dejinách Slovenska. Bolo to za cenu veľkých obetí, tisíce ľudí za ideál slobody dokázali položiť život. Po oslobodení sa od fašizmu, žiaľ, nasledovala druhá totalita, no Slováci dokázali poraziť aj komunistický totalitný režim. Mnohé dôležité osobnosti povstania, ako napríklad prvého guvernéra Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša, väznilo najskôr gestapo, neskôr po roku 1948 komunistický režim. Je veľmi dôležité pamätať na to, že sloboda je krehká vec a ak ju nechránime, môžeme o ňu prísť. Obete SNP sú odkazom, že za slobodu a svojbytnosť národa sa oplatí bojovať,“ povedala Remišová.

Hnutie OĽaNO tiež vyzýva predstaviteľov štátu, aby nezneužívali 74. výročie SNP na politický súboj. „Vyzývame predstaviteľov štátu, aby oslavy SNP nezneužívali na politické účely, ako tomu bolo minulý rok, keď vtedajší premiér, dnes poslanec Robert Fico, bezdôvodne a nedôstojne zaútočil na demokratickú opozíciu v priamom prenose verejnoprávnej RTVS počas pietnej spomienky v Banskej Bystrici,“ podotklo hnutie vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Matúš Bystriansky.