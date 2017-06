Slovenské volejbalistky sú v hre o postup do semifinále Európskej ligy

MATOSINHOS 15. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské volejbalové reprezentantky sú pred tohtotýždňovým záverečným druhým turnajom C-skupiny v portugalskom Matosinhos (16. – 18. júna) v rámci základnej fázy Európskej ligy 2017 v hre o postup do semifinále tejto súťaže národných družstiev.

Zverenky Mareka Rojka na minulotýždňovom prvom turnaji “céčka” v španielskom Valladolide jednoznačne zvíťazili nad Portugalčankami aj Švédkami (zhodne 3:0), záverečné vystúpenie proti domácim reprezentantkám im však nevyšlo – podľahli im 0:3.

Španielky majú tri víťazstvá

Pred odvetnými súbojmi v Portugalsku sú tak Slovenky s dvomi výhrami a 6 bodmi na 2. priečke tabuľky, Španielky majú tri víťazstvá a 9 bodov.

V Európskej lige 2017 štartuje tucet družstiev, sú rozdelené do troch štvorčlenných skupín a každý účastník absolvuje dva turnaje. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok.

Ak jednu zo semifinálových miesteniek vybojujú Francúzky, do tejto fázy na ich úkor prenikne ďalší v poradí družstiev z druhých miest. Francúzky odohrajú v EL len základnú fázu, následne budú štartovať vo World Grand Prix. Víťazky Európskej ligy získajú právo štartu pre rok 2018 práve v prestížnej World Grand Prix.

Nálada v slovenskom tíme je fajn

“Pred druhým turnajom je ešte všetko otvorené. So Španielkami sme prehrali 0:3, nikde však nie je napísané, že to tentoraz nemôže byť naopak. Určite zabojujeme a pobijeme sa o prvé miesto v skupine a postup do semifinále, čo je náš cieľ,” povedala pre agentúru SITA blokárka Michaela Abrhámová.

Nálada v družstve je podľa Abrhámovej fajn, sú skvelý kolektív. “V pondelok sme si užili deň voľna a trochu si vyvetrali hlavy pri mori, od utorka sme už dvojfázovo makali a pripravovali sa,” doplnila.

Pre slovenské reprezentantky ide o druhú účasť v Európskej lige. Pri vlaňajšej premiére v tejto súťaži národných družstiev vybojovali striebro: postúpili zo základnej skupiny, v semifinále prekonali Slovinky a vo finále nestačili na reprezentantky Azerbajdžanu.

Nominácia slovenskej volejbalovej reprezentácie

na záverečný turnaj C-skupiny v Matosinhose v rámci základnej fázy Európskej ligy 2017

Nahrávačky: Barbora Koseková (VK KP Brno/ČR), Lenka Ovečková (1. Bratislavský volejbalový klub)

Smečiarky: Dominika Drobňáková (Pays d’Aix Venelles Volley Ball/Fr.), Erika Salanciová (VK KP Brno/ČR), Karin Palgutová (Lugano Volley/Švaj.), Miroslava Kuciaková (Stella ES Calais/Fr.)

Blokárky: Jaroslava Pencová (BKS Bielsko-Biala/Poľ.), Michaela Abrhámová (ASPTT Mulhouse Volley/Fr.), Nina Herelová (VK Agel Prostějov/ČR)

Univerzálky: Romana Krišková (University of Wisconsin/USA), Nikola Pištěláková, Karin Šunderlíková (obe VK Slávia EU Bratislava)

Liberá: Dominika Valachová (Vandoeuvre Nancy/Fr.), Michaela Španková (Volley project UKF Nitra)

Program záverečného turnaja C-skupiny

časy sú SELČ

piatok 16. 6.: Slovensko – Španielsko (17.00), Portugalsko – Švédsko (20.00)

sobota 17. 6.: Španielsko – Švédsko (16.00), Slovensko – Portugalsko (19.00)

nedeľa 18. 6.: Švédsko – Slovensko (16.00), Španielsko – Portugalsko (19.00)

Tabuľka C-skupiny

po prvom turnaji

1. Španielsko 3 3 0 9:2 9

2. Slovensko 3 2 1 6:3 6

3. Portugalsko 3 1 2 4:7 3

4. Švédsko 3 0 3 2:9 0