Slovenské volejbalistky v Európskej lige opäť nestačili na Španielky

MATOSINHOS 16. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli vo svojom úvodnom vystúpení v portugalskom Matosinhos na záverečnom druhom turnaji C-skupiny (16. – 18. júna) v rámci základnej fázy Európskej ligy 2017.

Zverenky Mareka Rojka v piatok podľahli Španielkam 0:3, rovnakým výsledkom v prospech vtedy domáceho tímu sa skončilo aj minulotýždňové úvodné meranie síl týchto družstiev vo Valladolide. Španielky sú so štyrmi víťazstvami a 12 bodmi suverénne na čele poradia “céčka”, Slovenky sú na 2. priečke (2 víťazstvá, 2 prehry a 6 bodov). V Matosinhos si ešte zmerajú sily s domácou reprezentáciou a Švédkami. Slovenky sa ešte môžu dostať pred Španielky, no je to v teoretickej rovine.

V Európskej lige 2017 štartuje tucet družstiev, sú rozdelené do troch štvorčlenných skupín a každý účastník absolvuje dva turnaje. Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok. Ak jednu zo semifinálových miesteniek vybojujú Francúzky, do tejto fázy na ich úkor prenikne ďalší v poradí družstiev z druhých miest. Francúzky odohrajú v EL len základnú fázu, následne budú štartovať vo World Grand Prix. Víťazky Európskej ligy získajú právo štartu pre rok 2018 práve v prestížnej World Grand Prix.

Pre slovenské reprezentantky ide o druhú účasť v Európskej lige. Pri vlaňajšej premiére v tejto súťaži národných družstiev vybojovali striebro: postúpili zo základnej skupiny, v semifinále prekonali Slovinky a vo finále nestačili na reprezentantky Azerbajdžanu.

EURÓPSKA LIGA VOLEJBALISTIEK 2017

základná fáza – C-skupina

záverečný druhý turnaj – Matosinhos (Portug.)

Slovensko – Španielsko 0:3 (-21, -13, -23)

80 minút, 200 divákov

Zostava a body SR: Salanciová 5, Abrhámová 2, Pištěláková 9, Kuciaková 3, Pencová 6, Koseková 2, libero Valachová (Palgutová 1, Drobňáková 5, Ovečková, Herelová 4)

Hlas (zdroj SVF):

Marek Rojko (tréner SR): “Bol som presvedčený, že odohráme lepší zápas po týždňovej príprave v Portugalsku. Po dlhšom čase sme boli v situácii, že sme sa mohli pripraviť a poučiť z prvého duelu a odohrať lepšie druhé stretnutie, čo sa nestalo a mrzí ma to. Viaceré hráčky podali slabý výkon. Je dôležité, aby sme sa koncentrovali na ďalšie dva zápasy, ktoré potrebujeme vyhrať za tri body, aby sme mohli postúpiť do semifinále aspoň z druhého miesta. Španielky sú v tejto fáze sezóny lepšie, majú štyri-päť skúsených hráčok, ktoré ukázali rozdiel vo viacerých činnostiach.”

Portugalsko – Švédsko 3:0 (17, 29, 23)

Tabuľka C-skupiny:

1. Španielsko 4 4 0 12:2 12

2. Portugalsko 4 2 2 7:7 6

3. Slovensko 4 2 2 6:6 6

4. Švédsko 4 0 4 2:12 0

Zostávajúci program záverečného druhého turnaja C-skupiny (časy sú SELČ):

sobota 17. 6.: Španielsko – Švédsko (16.00), Slovensko – Portugalsko (19.00)

nedeľa 18. 6.: Švédsko – Slovensko (16.00), Španielsko – Portugalsko (19.00)