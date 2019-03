Slovenskí futbalisti začínajú 13. kvalifikáciu, dosiaľ postúpili na dva veľké turnaje

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Štvrtkovým stretnutím v Trnave proti Maďarsku (20.45 h) vstúpi slovenská futbalová reprezentácia do E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Pre národný tím spod Tatier to bude v poradí trinásty kvalifikačný cyklus o postup na niektoré z vrcholných podujatí (dosiaľ 6x MS, 6x ME) v ére samostatnosti.

Z doterajších dovedna dvanástich možností sa až desať skončilo neúspešne. Dvomi výnimkami sú postup na „mundial“ 2010 v JAR a ME 2016 vo Francúzsku.

V oboch prípadoch dokázalo slovenské mužstvo na záverečnom turnaji postúpiť zo základnej skupiny a púť turnajom ukončilo v osemfinálovej fáze.

1. Rumunsko 10 6 3 1 18:9 21 – postup na ME 1996 2. Francúzsko 10 5 5 0 22:2 20 – postup na ME 1996 3. SLOVENSKO 10 4 2 4 14:18 14 4. Poľsko 10 3 4 3 14:12 13 5. Izrael 10 3 3 4 13:13 12 6. Azerbajdžan 10 0 1 9 2:29 1

1. Rumunsko 10 7 3 0 25:3 24 – postup na ME 2000 2. Portugalsko 10 7 2 1 32:4 23 – postup na ME 2000 3. SLOVENSKO 10 5 2 3 12:9 17 4. Maďarsko 10 3 3 4 14:10 12 5. Azerbajdžan 10 1 1 8 6:26 4 6. Lichtenštajnsko 10 1 1 8 2:39 4

1. Anglicko 8 6 2 0 14:5 20 – postup na ME 2004 2. Turecko 8 6 1 1 17:5 19 – postup do baráže, tam stop od Lotyšska 3. SLOVENSKO 8 3 1 4 11:9 10 4. Macedónsko 8 1 3 4 11:14 6 5. Lichtenštajnsko 8 0 1 7 2:22 1

1. Česko 12 9 2 1 27:5 29 – postup na ME 2008 2. Nemecko 12 8 3 1 35:7 27 – postup na ME 2008 3. Írsko 12 4 5 3 17:14 17 4. SLOVENSKO 12 5 1 6 33:23 16 5. Wales 12 4 3 5 18:19 15 6. Cyprus 12 4 2 6 17:24 14 7. San Maríno 12 0 0 12 2:57 0

1. Rusko 10 7 2 1 17:4 23 – postup na ME 2012 2. Írsko 10 6 3 1 15:7 21 – postup do baráže (neskôr postup na ME) 3. Arménsko 10 5 2 3 22:10 17 4. SLOVENSKO 10 4 3 3 7:10 15 5. Macedónsko 10 2 2 6 8:14 8 6. Andorra 10 0 0 10 1:25 0

11. Kvalifikácia ME 2016

tréner: Ján Kozák

Ukrajina – Slovensko 0:1, Slovensko – Španielsko 2:1, Bielorusko – Slovensko 1:3, Macedónsko – Slovensko 0:2, Slovensko – Luxembursko 3:0, Slovensko – Macedónsko 2:1, Španielsko – Slovensko 2:0, Slovensko – Ukrajina 0:0, Slovensko – Bielorusko 0:1, Luxembursko – Slovensko 2:4

Konečná tabuľka C-skupiny kvalifikácie ME 2016

1. Španielsko 10 9 0 1 23:3 27 – postup na ME 2016

2. SLOVENSKO 10 7 1 2 17:8 22 – postup na ME 2016

3. Ukrajina 10 6 1 3 14:4 19 – postup do baráže (neskôr postup na ME)

4. Bielorusko 10 3 2 5 8:14 11

5. Luxembursko 10 1 1 8 6:27 4

6. Macedónsko 10 1 1 8 6:18 4