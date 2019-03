Hapal si taktiku na Maďarov necháva pre seba, Hamšík zhodnotil aj náladu v tíme

ŠAMORÍN 20. marca (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal verí, že jeho zverenci sú pripravení na úvodný kvalifikačný zápas o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

V rámci E-skupiny sa Slovensko predstaví v Trnave už vo štvrtok večer v zápase proti Maďarsku a kouč z Česka avizuje, že všetci členovia kádra sú zdravotne fit a ďalšie komplikácie neočakáva.

„Urobili sme, čo sme potrebovali a verím, že budeme na duel pripravení. Strávili sme veľa času pri videu a na ihrisku sme absolvovali viaceré taktické tréningy. Pri inteligencii a kvalite mojich hráčov by malo byť všetko v poriadku,“ povedal Hapal na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii v Šamoríne.

Súpera intenzívne študoval

Reprezentačný lodivod si zápasovú taktiku necháva pre seba. Prezradil však, že súpera intenzívne študoval, a to najmä veci týkajúce sa rozostavenia a možnej zostavy súpera.

„Pri dnešných možnostiach sledovaní zápasov máme veľa informácií. Aj tréner Maďarska zrejme tuší, v akej zostave nastúpime a verím, že to vieme aj my o našom vyzývateľovi. Sme si istí tak na 90 percent. Musíme na ihrisku reagovať na taktické zámery a pripraviť sa na vysoký pressing či reagovať na štýl hry, ktorým Maďari budú chcieť byť úspešní. Čerpali sme najmä z predošlých zápasov, ktoré Maďarsko odohralo,“ vysvetlil Hapal a dodal: „Vieme, že pod trénerom Marcom Rossim skúšali viacero herných variantov. My sme sa pripravovali na tie najzaužívanejšie v posledných stretnutiach.“

Slovákov po stretnutí proti Maďarsku čaká aj zápas s Walesom (24. marca v Cardiffe) a v E-skupine sa následne predstavia aj proti Chorvátsku a Azerbajdžnanu. Postup na ME 2020 je podľa Hapala otvorený. „Skupina je veľmi vyrovnaná. Po uplynulých MS v Rusku sú Chorváti ako vicemajster určite favorit na postup, ale stojím si za tým, že možné je všetko,“ tvrdí Hapal.

Čaká ich agresívny súper

Slovensko doposiaľ odohralo proti Maďarsku štyri zápasy s bilanciou dve víťazstvá a dve remízy. Hapal verí, že pod jeho vedením Slováci budú pokračovať v sérii bez prehry zo vzájomných stretnutí. „O tejto štatistike som najprv nevedel a intenzívne sa ňou zaoberať ani nebudem. Verím však, že ju ešte vylepšíme,“ povedal.

V jednom z týchto zápasov nastúpila aj dlhoročná reprezentačná opora a súčasný kapitán tímu Marek Hamšík. V roku 2008 odohrala „repre“ prípravný turnaj na Cypre, kde sa zrodila remíza 1:1. Podľa slov hráča čínskeho Ta-lienu I-fang pôjde tentoraz o oveľa dôležitejší duel.

„Čaká nás kvalitný a agresívny súper, nebude ľahké sa cez neho presadzovať. Ideme však za víťazstvom, chceme úspešne odštartovať kvalifikáciu,“ zhodnotil pred zápasom Hamšík.

Susedská rivalita

Podľa jeho slov je nálada v kabíne pred meraním síl výborná a do kolektívu dobre zapadli aj mladí hráči. Spolu sa tešia na atmosféru, ktorú vyhrotí aj susedská rivalita.

„Nie je to síce tak intenzívne derby ako proti Česku, ale viem, že Maďari majú veľkú podporu fanúšikov, a tí sú skvelí. Uvidíme, koľkí z nich prídu a uvidíme, ako prispejú k atmosfére stretnutia,“ povedal Hamšík. Zároveň potvrdil slová svojho trénera o skúmaní súpera.

„Analyzovali sme ich na videu, je to silné mužstvo, i keď slabé v dnešnej dobe už neexistuje a všetci sú dobre pripravení fyzicky. Taktiež sú bojovní a agresívni. Musíme sa im najmä bojovnosťou vyrovnať, kvalita je však na našej strane, takže môžeme pomýšľať na úspech.“