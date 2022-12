Slováci na Kaufland Cupe 2022 hladko zdolali po Nóroch aj Lotyšov, Cehlárik strelil čistý hetrik

Slovenská hokejová reprezentácia bez straty bodu a len s jedným inkasovaným gólom ovládla turnaj Vianočný Kaufland Cup 2022 v Bratislave.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho po štvrtkovom triumfe nad Nórmi 6:0 uspeli aj v sobotu popoludní a Lotyšov zdolali 6:1.

Slováci odčinili Krefeld

Druhú priečku obsadili lotyšskí hokejisti, ktorí v piatok zvíťazili nad Nórmi 4:3 po predĺžení. Domáci turnaj bol pre Slovákov pravým opakom novembrového Nemeckého pohára v Krefelde, kde prehrali všetky tri stretnutia.

„Zase sme dali šesť gólov. Myslím si, že začiatok prvej tretiny sme mali slabší v prvých dvoch striedaniach, kde nás Lotyši dobre napádali. Pomohla nám presilovka, v nich sme hrali výbore tým, že po jednej dvoch prihrávkach to šlo hneď do bránky a potom dorážky. Pri hre piatich proti piatim sme hrali rýchlo, chceli sme hrať čo najmenej v našom pásme. Tlak do bránky bol výborný, veľká bola aj obetavosť,“ zhodnotil Ramsayho asistent Andrej Podkonický v prenose RTVS.

Využili hneď prvú presilovku

Slováci boli počas väčšej časti duelu dominantní. Využili hneď prvú presilovku, ktorú po šiestich sekundách „ukončil“ gólom Peter Cehlárik.

Kapitán tímu SR o štyri minúty neskôr potrestal presným zásahom aj druhé vylúčenie súpera v zápase a čistý hetrik skompletizoval v II. tretine už v rovnovážnom stave.

Prevahu slovenského výberu potom „podčiarkli“ gólmi aj Samuel Takáč v 29. minúte, Róbert Lantoši v 49. minúte a Alex Tamáši v 55. minúte. Bodku za zápasom dal 25 sekúnd pred treťou sirénou v presilovke štyroch proti trom Janis Balinskis.

Úspešný debut brankárov

Zaujímavosťou je, že na turnaji v Bratislave debutovali v slovenskom tíme brankári Samuel Hlavaj aj Stanislav Škorvánek a obaja pri premiére v najcennejšom drese vychytali víťazstvo.

Hlavaj vo štvrtok zneškodnil všetkých 18 striel Nórov, Škorvánek v sobotu pochytal 22 z 23 pokusov Lotyšov.

„Škoda inkasovaného gólu na konci. Musím vyzdvihnúť oboch brankárov, ktorí podali fantastické výkony. Boli našou veľkou podporou,“ dodal na margo gólmanov asistent trénera Podkonický.

Štvrtá výhra v rade

V 33. vzájomnom stretnutí sa zrodil už 21. triumf Slovákov, ktorí s týmto súperom dosiahli aj tri remízy a deväť prehier.

Slováci zdolali Lotyšov štvrtýkrát za sebou, predtým nad nimi zvíťazili aj 21. apríla 2021 v Piešťanoch v príprave na MS 2021 (1:0 po predĺžení) a v minulej sezóne na turnaji vo švajčiarskom Vispe (6:2) aj na bronzových ZOH 2022 v čínskom Pekingu (5:2).