Slovenskí mladíci na Hlinka Gretzky Cupe zdolali Švajčiarov a skončili na siedmom mieste

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov zvíťazila v záverečnom vystúpení na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2019. V piatkovom popoludňajšom dueli o konečné 7. miesto zdolala v Piešťanoch rovesníkov zo Švajčiarska 7:5.

Zverencom Ivana Feneša síce nevyšiel začiatok stretnutia, ale ešte v prvej tretine zmazali dvojgólové manko a vo štvrtom zápase na podujatí si pripísali prvý triumf.

Mladí Slováci zvíťazili nad „Helvétmi“ na rovnakom turnaji aj vlani, keď si s nimi v kanadskom Edmontone poradili výsledkom 5:3. Pred rokom však obsadili v celkovom hodnotení šiestu priečku.

Hlinka Gretzky Cup zápas o 7. miesto – Piešťany – piatok Slovensko „18“ – Švajčiarsko „18“ 7:5 (2:2, 3:0, 2:3) Góly: 11. Bačo (Jombík, R. Faith), 14. Myklukha (R. Faith, Chromiak), 22. Kašlík (Kolenič, S. Rehák), 32. R. Petráš (L. Nemec, Šramaty), 38. Chromiak, 54. Kašlík (Kolenič, S. Rehák), 60. Myklukha – 4. Robin (Derungs), 8. Streule (Zaugg, Nussbaumer), 43. Zaugg (Hofer, Lindemann), 50. Fahrni (Meier), 55. Allenspach

Vylúčení: 3:3 na 2 min, navyše Chanton (Švajčiarsko) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, Štefik – Durmis, Vyšný, 554 divákov Zostava SR „18“: Latkóczy – Kňažko, Fatul, Š. Nemec, Stacha, Putala, Groch, Jombík, O. Ketner – J. Lašák ml., Myklukha, Chromiak – Kolenič, S. Rehák, Kašlík – Bačo, R. Faith, Mastič – Šramaty, R. Petráš, L. Nemec

I. tretina

Švajčiari v úvode zápasu ťažili zo slovenských defenzívnych zaváhaní. Vo 4. min zužitkovali nájazd dvoch na brankára, ktorý zakončil Louis Robin. O štyri minúty neskôr zostal voľný v predbránkovom priestore Maximilian Streule a dorážkou do odkrytej siete prekonal bezmocného Šimona Latkóczyho.

Domáci hokejisti sa zo zlého štartu rýchlo otriasli a už v 11. min znížili zásluhou dôrazného Róberta Bača. Do prestávky bolo vyrovnané, keď Roman Faith ideálne prihral pred bránku a Oleksij Myklukha zakončil vydarenú presilovkovú akciu.

II. tretina

Do druhej tretiny vstúpili švajčiarski reprezentanti so zmenou na brankárskom poste, no striedajúci Andri Henauer si neudržal dlho čisté konto.

V 22. min Jakub Kolenič našiel zadovkou Mateja Kašlíka, ktorého pohotová strela rozvlnila sieť. V zostávajúcom priebehu prostredného dejstva prekonali Henauera ešte aj Richard Petráš s Martinom Chromiakom, keď úspešne zakončili individuálne akcie.

III. tretina

Švajčiari v poslednej tretine zvýšili ofenzívne úsilie a dvoma gólmi sa vrátili do zápasu. Po dvoch vydarených kombináciách zakončili Mike Zaugg a Joshua Fahrni prakticky do prázdnej bránky.

Kouč Feneš zareagoval na vývoj stretnutia oddychovým časom a od tohto momentu sa jeho zverenci upokojili. Súpera nepúšťali do šancí a naopak v 54. min skórovali vďaka presnému bekhendu Kašlíka.

Dvojgólový náskok im však vydržal len niekoľko sekúnd, delovkou sa presadil Dario Allenspach. Švajčiarski mladíci v záverečnej snahe o vyrovnanie skúsili hru bez brankára, no v poslednej minúte stratili puk v útočnom pásme a Myklukha spečatil slovenské víťazstvo.