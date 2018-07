Slovenskí politici plánujú cestu na anektovaný Krym, podľa veľvyslanca Ukrajiny im hrozí zákaz

BRATISLAVA 19. júla (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR, ktorí pôjdu v auguste na návštevu Krymu, porušia ukrajinské právo a pravdepodobne budú mať zákaz ísť na Ukrajinu.

Na Krym, ktorý podľa medzinárodného práva patrí Ukrajine, sa na pozvanie spolupredsedu Jaltského ekonomického fóra Andreja Nazarova chystá nezaradený poslanec Peter Marček a podľa informácií agentúry SITA aj niektorí koaliční poslanci.

Na ukrajinský poloostrov anektovaný Kremľom by mala vycestovať desaťčlenná delegácia zložená aj z poslancov parlamentu a podnikateľov. Ako vo štvrtok pre médiá povedal ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška, Ukrajina o tejto plánovanej ceste vie a on z nej nie je šťastný.

Porušujú zákony Ukrajiny

„Tí, ktorí navštevujú Krym, porušujú zákony Ukrajiny. Ukrajinská strana bude samozrejme na toto rozhodnutie reagovať. Myslím si, že tie osoby, ktoré navštívia Krym, budú mať zákaz vycestovať na Ukrajinu v budúcnosti,“ priblížil Muška s tým, že už napísal list zástupcom parlamentných strán, aby dohovorili svojim poslancom.

Veľvyslanec Ukrajiny zároveň dodal, že hoci zákonodarcovia, ktorí sa tam chystajú, idú ako súkromné osoby a nemajú mandát NR SR, na Kryme sa však ako poslanci budú správať.

Podľa vlastných slov nevie, ktorí poslanci sa tam chystajú, vie iba o jednom nezaradenom poslancovi, ktorý cestu organizuje. „Ak by som vedel konkrétne mená, listy by som písal konkrétnejšie. Dúfam, že po doručení listov to zvážia,“ uzavrel veľvyslanec.

Kremeľ stojí za anexiou

Rusko anektovalo Krym na jar 2014. Koncom novembra ukrajinskí občania chceli, aby Kyjev podpísal asociačnú dohodu s EÚ, čo vtedajší prezident Viktor Janukovič odmietol.

Moskva pôvodne odmietala, že na Krym prišli ruskí vojaci, potom tvrdila, že to boli vojaci na dovolenke a v pondelok na stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ruský prezident Vladimír Putin dokonca povedal, že „sme zorganizovali referendum,“ čím podľa analytikov priznal, že Kremeľ stojí za anexiou.

Na situáciu odpovedala EÚ aj Rusko zavedením sankcií, ktoré neustále obe spoločenstvá predlžujú. Brusel aj Washington považujú Krym za ukrajinské územie a vyzývajú Rusko na zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny.