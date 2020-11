Pre Kukana je prijateľnejší Biden. Blaha medzi Trumpom a Bidenom vidí rozdiel ako medzi pepsikolou a kokakolou

Zostane v Bielom dome aj ďalšie štyri roky republikán Donald Trump alebo ho nahradí demokratický kandidát Joe Biden? Slovenskí politici, ktorých oslovil portál Webnoviny.sk, jasného favorita nemajú. Niektorí naznačili sympatie k Bidenovi, pretože by sa okrem iného zlepšili vzťahy Spojených štátov amerických s EÚ. Americké prezidentské voľby priťahujú pozornosť. To, kto sa posadí do oválnej pracovne, napovie, ako by sa mohol uberať ďalší vývoj vo svete.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) nechcel hodnotiť kandidátov. Podľa neho bez ohľadu na to, kto bude víťazom prezidentských volieb, bude vždy dôležité najmä udržanie partnerstva a spojenectva, ktoré Slovensko s USA dlhodobo spája.

Klus uviedol, že Slovenská republika má obrovský záujem aj na zachovaní strategického významu transatlantickej spolupráce s USA v kontexte aktuálnych zahraničnopolitických a bezpečnostných výziev.

„Medzi spojencami garantujúcimi našu obranu prostredníctvom NATO majú kľúčové postavenie práve USA. Okrem toho nás spájajú aj čulé obchodné vzťahy, ktoré najlepšie vystihuje aj nedávno podpísané Spoločné vyhlásenie SR a USA k bezpečnosti sietí piatej generácie (5G),“ povedal Klus.

Záujmy Európy a USA

Šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti a bývalý slovenský veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek (Za ľudí) uviedol, že otázka nestojí tak, ktorého kandidáta má alebo nemá rád, ale čo je dobré pre Európu. „Biden by bol lepší pre európske záujmy Jednoznačne povedal, že vidí v Európe strategického partnera, s ktorým chce obnoviť spoluprácu na riešenie globálnych problémov a ukončiť obchodné vojny,“ povedal Valášek.

Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí). Foto: Ilustračné foto SITA/Michal Burza

V otázke bezpečnosti Európy Valášek nevidí jednoznačnú odpoveď, ktorý kandidát by bol lepší. Trump podľa poslanca posilnil vojenskú prítomnosť v Európe ako reakciu na agresiu Ruska na Ukrajine v roku 2014. Zároveň však prišlo nariadenie stiahnuť polovicu vojakov z Nemecka späť do USA. Biden sa pritom podľa Valáška vyjadril, že by vojakov nesťahoval.

Valášek pripomenul, že bývalý prezident Barack Obama sa nikdy neodvážil vyslať reálnu vojenskú pomoc Ukrajine, kým Trump to urobil. „Na druhej strane, Trump rozviazal akúkoľvek spoluprácu s Európu na vyriešenie kosovsko-srbského problému. Rozbehol vlastné negociácie medzi Belehradom a Prištinou, čím celú vec len s skomplikoval,“ poznamenal poslanec s tým, že Biden by skôr podporil európsku diplomaciu.

Valášek nevylúčil, že za Trumpa by USA mohli vystúpiť z NATO. „Z kuloárov vieme, že to navrhol pred jedným zo summitov aliancie. Hoci by NATO prežilo, fungovalo by skôr ako konzultačná organizácia,“ podotkol Valášek. Podľa neho by NATO bez účasti USA stratilo schopnosť odradiť Rusko od vojenského dobrodružstva.

Bidenova výhra by pomohla vzťahom USA s Európou

Podľa poslanca záujmom Európy je mať čo najviac spojencov pri riešení globálnych výziev, ako je globálne otepľovanie či nájdenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a jej následná distribúcia. „Tu bol Trump čistou katastrofou. Tento človek vníma medzinárodné vzťahy nie ako situáciu, kde môžu vyhrať obidve strany, ale ako súboj mocností. Vidno to na jeho prístupe ku všetkým krízam,“ zhodnotil.

Predseda parlamentného výboru obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) si myslí, že voľby zrejme vyhrá Biden. „Obaja kandidáti majú svoje plusy a mínusy. Čo sa týka vzťahov USA s Európou, upokojili by sa, keby vyhral Biden,“ mienil Krúpa.

Poslanec zároveň uviedol, že jedna vec sú vyjadrenia prezidenta Trumpa a druhá vec je samotná administratíva. Poukázal na to, že mnoho vecí komunikovaných Trumpom nie je nakoniec vo svojej realite úplne takých, ako pôvodne hovoril. Krúpa v tejto súvislosti spomenul operáciu Posilnená predsunutá prítomnosť vojakov NATO v Pobalí a v Poľsku, alebo budovanie infraštruktúry financovanej USA.

„Osobne si myslím, že ak by Biden vyhral, dôjde k otepleniu vzťahov medzi Európou a USA a hlavne medzi poprednými predstaviteľmi EÚ vrátane členských štátov, ako je napríklad nemecká kancelárka Merkelová a francúzsky prezident Macron,“ mienil Krúpa.

Blaha vidí rozdiel ako medzi kokalou a pepsikolou

Podpredseda opozičnej strany Smer-SD Ľuboš Blaha favorita v amerických voľbách nemá. „Obaja kandidáti sú ťažkí pravičiari, zastupujú veľký biznis a výsledkom ich vládnutia budú vojny vo svete. Toto je zlaté pravidlo amerických prezidentov. Rozdiel medzi republikánmi a demokratmi je ako rozdiel medzi pepsikolou a kokakolou,“ povedal Webnovinám Blaha.

Uviedol, že jeho favoritom bol Bernie Sanders, ktorý je „skutočný socialista“. Ak podľa Blahu vyhrá Trump, spustí vojnu s Venezuelou, Čínou či Iránom, vyhladuje Kubu a „udupe“ Palestínu. Ak vyhrá Biden, tak bude podľa Blahu eskalovať konflikt s Ruskom, presadzovať neoliberálnu agendu a posilní militarizmus NATO.

„Čisto prakticky pre SR by bol menšie zlo Trump, aby sa viac neprehlbovalo napätie s Ruskom, eskalácia týmto smerom môže byť pre náš región zničujúca. Trumpovo víťazstvo by tiež pomohlo, aby sa tu z liberalizmu nevytváralo nové náboženstvo, ďalej by bola zmrazená nebezpečná neoliberálna dohoda TTIP a Trumpovo pôsobenie by prehĺbilo krízu v NATO, čo by nás mohlo vymaniť z imperiálnych amerických hier,“ zhodnotil Blaha.

Exministra Kukana Trump sklamal

Exminister zahraničných vecí a bývalý europoslanec Eduard Kukan považuje „za silné slovo“ hovoriť o niektorom z kandidátov, že je jeho favorit. „Ale bol by som radšej, keby vyhral Biden,“ poznamenal. Pôsobenie Trumpa ho počas uplynulých štyroch rokov sklamalo.

„Plnil svoj sľub, že bude chrániť Američanov, ale pritom mu bolo úplne jedno, aké to bude mať dôsledky na svetovú politiku a na medzinárodný obchod. V medzinárodnej politike spôsobil mnoho škôd a vôbec sa nedá vylúčiť, že by tak nepokračoval ďalej,“ povedal Webnovinám Kukan.

Aj keď podľa neho Biden nie je „trblietavá osobnosť“ na svetovom politickom nebi, bol by prijateľnejší aj pre ostatný svet, nielen pre Američanov.

Trump narušil istotu, ktorú prezentovali jeho predchodcovia

Kukan hovorí, že Slovenska ako člena EÚ a NATO sa dotýkajú rozhodnutia amerického prezidenta. „Niektoré kroky Trumpa voči EÚ v hospodárskej oblasti boli pomaly vyhlásením hospodárskej vojny,“ podotkol. Pokiaľ ide o bezpečnostnú oblasť, Kukan sa odvolal na niekdajšie tvrdenie nemeckej kancelárky Merkelovej, že sa už nemožno v transatlantickom spojenectve spoliehať na bezpečnostné záruky ako v minulosti.

„Bolo to vyjadrenie o nestálosti Trumpa, ktorý raz povedal, že NATO je zaostalá organizácia a treba ju zrušiť a potom zase povedal, že je skvelá. Takže Trump narušil istotu, ktorú prezentovali v minulosti americkí prezidenti,“ dodal Kukan.

V utorok 3. novembra voliči rozhodnú, koho si vyberú za prezidenta. Američania budú voliť svojho prezidenta päťdesiaty deviaty raz.