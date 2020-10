Slovenskí vedci sa vyjadrili k celoplošnému testovaniu, pozitívne testy by sa mali potvrdiť PCR testami

Zavedenie samovyhľadávania kontaktov prostredníctvom webformulárov či varovnej e-aplikácie, ktorá bude súčasťou štandardu využívaného vo viacerých európskych krajinách. Aj to je podľa slovenských vedcov dôležité pri boji s koronavírusom.

Dôležitá dôvera občanov

V tejto súvislosti tiež považujú za potrebné zvýšiť kapacity Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) a pripraviť systém ich ďalšieho posilnenia v prípade krízy.

Vedci to uviedli v spoločnom vyhlásení k aktuálnej epidemickej situácii na Slovensku, informuje o tom portál peticie.com na svojej webovej stránke.

Podľa vedcov je tiež potrebné komunikovať s verejnosťou tak, aby stúpala dôvera občanov v opatrenia, aby boli všetci zapojení do boja s pandémiou a nedochádzalo k zbytočnému rozdeľovaniu spoločnosti.

„Zásadným predpokladom je rešpektovanie pribúdajúcich vedeckých poznatkov a vyhýbanie sa zľahčovaniu, či nepresnostiam v terminológii a interpretácii dát, ktoré vyvolávajú pochybnosti,“ uvádzajú signatári vo vyhlásení.

Aktívne monitorovanie epidemiologickej situácie

Upozorňujú zároveň na potrebu aktívneho monitorovania epidemickej situácie na regionálnej a lokálnej úrovni. Tiež je podľa nich potrebné nastavovať opatrenia nielen podľa aktuálneho stavu, ale aj podľa očakávaných trendov.

„Následne uplatňovať adekvátne opatrenia, akými sú frekventované testovanie ohnísk antigénovými testami alebo výrazné obmedzenie mobility,“ pripomínajú vedci.

Pre dlhodobé zlepšenie epidemickej situácie je, ako dodávajú, dôležité posilniť kapacity testovania pomocou štandardizovanej PCR a celého spektra ďalších dostupných spoľahlivých metód.

Za potrebné považujú aj intenzívne komunikovanie a koordinovanie opatrení s inými európskymi krajinami, a to najmä so susednými. Práve to by podľa vedcov viedlo k bezpečnému geografickému priestoru, v ktorom by mohli byť otvorené hranice.

Otázna infekčnosť pri výsledku antigénových testov

V prípade pripravovaného celoplošného testovania považujú signatári vyhlásenia sa dôležité správne komunikovať výsledky verejnosti, najmä v kontexte súčasného poznania o limitáciách testov a nespájať pojem infekčnosti s ich výsledkom.

„Považujeme za nutné držať sa odborných štúdií, ktoré odporúčajú preverovať výsledky PCR metódou,“ dodali vedci.

Signatármi spoločného vyhlásenia vedcov k aktuálnej epidemickej situácii na Slovensku sú riaditeľka Ústavu virológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Silvia Pastoreková, Boris Klempa z Ústavu virológie SAV, Richard Kollár z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Pavol Čekan z MultiplexDX, Peter Celec z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty (LF) UK. Ďalej Alexandra Bražinová z Ústavu epidemiológie LF UK, Peter Visolajský z Fakultnej nemocnice Nitra a Vladimír Krčméry z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety.