Slovenskí volejbalisti nestačili na Belgicko, po prehre stratili šancu na Final Four

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli vo svojom štvrtom vystúpení v Zlatej európskej lige 2018, v bratislavskom NTC prehrali 0:3 (-23, -18, -17) s favorizovanými Belgičanmi v zápase stredajšieho 4. kola základnej A-skupiny a v kombinácii s inými výsledkami definitívne prišli o šancu postúpiť na záverečný turnaj Final Four.

Zverenci Andreja Kravárika v koncovke vyrovnaného úvodného setu na štvrtý tím konečného poradia minuloročných ME v Poľsku tesne nestačili (23:25), v druhom mali hostia výraznejšie navrch a napokon získali aj tretie dejstvo. Išlo o 14. vzájomnú konfrontáciu, Belgicko pridalo desiaty úspech, SR má na konte štyri triumfy. Belgičania uspeli v ôsmom z ostatných deviatich meraní síl.

Slováci, ktorí predtým v A-skupine v Poprade prehrali s Estóncami (1:3) a zdolali Švédov (3:1) a v Belgicku tesne neuspeli (2:3), sú s jednou výhrou na 3. mieste tabuľky „áčka“. Lídrami sú so štyrmi triumfmi Estónci, ktorí v stredu jednoznačne 3:0 zvíťazili vo Švédsku. Belgicko má tri výhry, Švédsko bez víťazstva je posledné. Z pohľadu slovenského mužstva nasledujú zápasy vo Švédsku (2. 6.) a Estónsku (6. 6.).

V mužskej Zlatej európskej lige účinkuje dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej Striebornej európskej lige osem. Na turnaj Final Four Zlatej európskej ligy do českých Karlových Varov (13. – 14. júna) preniknú víťazi skupín a hostiteľ Česko, ktorý už nemá šancu na triumf v základnej skupine, čím uchmatlo prípadnú miestenku najlepšiemu tímu z druhých priečok. Najhoršie mužstvo zo 4. priečok klesne do Striebornej európskej ligy, medzi elitou ho nahradí jej premiérový šampión.

Zlatá európska liga volejbalistov 2018

A-skupina – 4. kolo

NYKÖPING

Švédsko – Estónsko 0:3 (-17, -17, -20)

BRATISLAVA (NTC / Aegon Aréna)

Slovensko – Belgicko 0:3 (-23, -18, -17)

79 minút, rozhodovali: Guillet (Fr.) a Porvazník (SR)

Zostava a body SR: Prešinský 4, M. Petráš 7, Kriško 12, Kohút 4, Jančura 1, Paták 3, libero Turis (J. Ihnát, Firkaľ, J. Hriňák, Mlynarčík 4)

Najviac bodov Belgicka: Deroo 17, Cox 13, Pardon 1

Tabuľka A-skupiny:

1. Estónsko 4 4 0 12:3 12

2. Belgicko 4 3 1 10:6 8

3. Slovensko 4 1 3 6:10 4

4. Švédsko 4 0 4 3:12 0

Zostávajúci program Slovákov v A-skupine:

sobota 2. júna: Švédsko – Slovensko (Nyköping, 19.00)

streda 6. júna: Estónsko – Slovensko (Rakvere, 19.00)

Hlasy:

Andrej Kravárik (tréner SR): „Belgičania dnes zahrali volejbal, ktorý zodpovedá ich umiestneniu v európskej špičke. Právom patria na majstrovstvá sveta. Prišli s veľkou posilou, ich nový smečiar prispel k jasnému víťazstvu. Chlapci dnes odovzdali maximum, no Belgičania nás zatlačili na podaní, mali sme veľmi zlé čísla a nedokázali sme sa následne presadiť v útoku. Belgičania mali zápas jasne v rukách; dnes by sme nevyhrali, ani kedy sme urobili maximum. Boli sme zatlačení kvalitným súperom. Chlapcov musím pochváliť za bojovnosť. Sú to noví a mladí hráči a niektorí sú v základnej zostave, proces zohrávania sa je dlhodobý. Musíme byť trpezliví.“

Tomáš Kriško (smečiar SR): „Aj v Belgicku sa ukazoval ich kvalitný servis, no rozdiel bol v tom, že u nich sme si poradili aj s vyššími nahrávkami, dnes nie. Zmenili proti nám obranu v poli aj na bloku, tým si tiež pomohli a výborne to po vykrytí v poli zakončovali. V Belgicku sme prehrávali 0:2 a dokázali sme sa vrátiť do zápasu, tesne sme nevyhrali; dnes som dúfal v podobný obrat, no, žiaľ, nevyšlo to.“

Martin Turis (libero SR): „V Belgicku sme si povedali, že nemáme čo stratiť, vychádzal nám risk. Dnes oni hrali veľmi rýchlo, mali nového hráča Derooa, ktorý je kľúčový hráč. Boli veľmi silní aj na servise, chceli sme si odprihrávať, no oni dnes mali svoj deň; taký je šport. Belgičania úplne zmenili zostavu, nezatlačili sme ich servisom. Excelentne si prihrali a potom to bolo ťažké, na jedny ruky nás ubúchali. V koncovke prvého setu boli dve sporné lopty, myslím si, že nám rozhodca ukrivdil, no na to sa netreba pozerať. Ak by sme viedli, možno by to vyzeralo inak. Do každého zápasu ideme s tým, že chceme vyhrať, aj do tých vo Švédsku a Estónsku.“