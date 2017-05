Slovenskí volejbalisti sú naďalej v hre o účasť na svetovom šampionáte

APELDOORN 28. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti sú naďalej v hre o účasť na budúcoročných MS v Taliansku a Bulharsku. Definitívu dala nedeľňajšia prehra Slovákov 2:3 (25, -24, 22, -16, -9) v Apeldoorne s domácimi Holanďanmi v ich záverečnom piatom vystúpení na turnaji B-skupiny (23. – 28. mája) v rámci II. fázy európskej časti kvalifikácie.

Holanďania sa bez prehry stali víťazmi skupiny a prenikli na svetový šampionát. Slováci uhájili 2. priečku, ktorá zaručí právo štartu na šesťčlennom turnaji záverečnej III. fázy eliminácie (11. – 16. júla 2017), z ktorého postúpi na MS iba najlepší. Slovensko dosiaľ na svetovom šampionáte neštartovalo.

Holanďania potrebovali dva sety

Slovenskí volejbalisti mali v nedeľu situáciu vo svojich rukách. Na priamy postup potrebovali zverenci Miroslava Palguta víťazstvo 3:0; ak by zvíťazili 3:1, o víťazovi skupiny by rozhodlo až štvrté kritérium – pomer získaných a prehratých lôpt – pričom výrazne lepšie na tom pred vzájomným súbojom bola domáca reprezentácia (1,2954 oproti 1,1037 na strane SR). Výhra 3:2 by dala Slovákom istotu 2. priečky.

Holanďania potrebovali na priamy postup získať dva sety, takmer určite by im však stačil aj jeden. Slovákom v nedeľu najskôr nechcene pomohli Rakúšania, ktorí prehrali 1:3 s Moldavcami a prišli o šancu na 2. miesto; volejbalistom spod Tatier odvtedy stačila na miestenku do baráže aj prehra 2:3 v poslednom stretnutí.

Slováci v Holandsku vybojovali 3 víťazstvá

Slováci v prvom sete zaostávali aj o päť bodov (8:13), manko však zmazali, v dramatickej koncovke uspeli 27:25 a naďalej živili nádej na priamy postup. V druhej časti viedli Holanďania 14:10, no Slováci vyrovnali na 22:22. Domáci tím sa dostal k dvom setbalom, významovo mečbalom (24:22).

Slováci ich odvrátili, tretí však už nie a prehrali 24:26; na palubovke prvýkrát vypukla holandská radosť. Slovákom naďalej išlo o veľa, na istotu baráže potrebovali ešte jeden set. V treťom dejstve Palgutovi zverenci zaostávali 4:10, výbornou pasážou však otočili na 14:12 vo svoj prospech a napokon uspeli 25:22, čím si zabezpečili 2. priečku a baráž.

Štvrtú časť hry pre seba uchmatli Holanďania (25:16), ktorí nenechali nič na náhodu a naplno sa tešili až po zisku svojho druhého setu. V piatom išlo o prestíž a uspeli domáci (15:9).

Slováci v Holandsku vybojovali 3 víťazstvá (Luxembursko 3:0, Moldavsko 3:0, Grécko 3:2), dvakrát ťahali za kratší koniec (Rakúsko 1:3, Holandsko 2:3).

Kvalifikácia o postup na MS 2018

európska časť – II. fáza – B-skupina – Apeldoorn (Hol.)

Moldavsko – Rakúsko 3:1 (-22, 29, 22, 24)

Grécko – Luxembursko (plánovaný začiatok o 19.30 h) – stretnutie sa začne s oneskorením

Holandsko – Slovensko 3:2 (-25, 24, -22, 16, 9)

141 minút, rozhodovali: Alijev (Azer.) a Pavlov (Rus.), 1000 divákov

Zostava a body SR: Ondrovič 8, Mlynarčík 22, Chrtiansky 14, Kohút 7, Zaťko, Paták 26, libero Kubš (Kriško, F. Palgut)

Najviac bodov Holandska: Diefenbach a Van Dijk po 17, Andringa 12

Tabuľka B-skupiny:

1. Holandsko 5 5 0 15:5 13 – istý postup na MS

2. Slovensko 5 3 2 12:8 9 – istá účasť v III. fáze kvalifikácie

3. Rakúsko 5 2 3 11:10 8

4. Grécko 4 2 2 8:9 6

5. Moldavsko 5 2 3 7:12 5

6. Luxembursko 4 0 4 3:12 1

Pozn.: Prvým kritériom pre určenie poradia je počet dosiahnutých víťazstiev, následne počet získaných bodov, pomer získaných a prehratých setov, pomer získaných a prehratých lôpt a výsledok vzájomného zápasu.