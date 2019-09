Slovensko a Česko by mali vo vzťahu k EÚ postupovať spoločne, podľa Danka budú mať silnejší hlas

Slovensko a Česká republika by mali vo vzťahu k Európskej únii v niektorých záležitostiach postupovať spoločne.

V pondelok sa na tom zhodli predseda NR SR Andrej Danko a šéf Poslaneckej snemovne parlamentu ČR Radek Vondráček, ktorý sa stretli v moravskej Lednici.

Spoločný hlas znie hlasnejšie

„V súčasnosti nás trápi rovnaký problém a to je naša pozícia vo vzťahu k EÚ. Často sa pri komunikácii s Bruselom stretávame s nepochopením a neuznaním našich argumentov. Z praxe však vieme, že spoločný hlas Slovákov a Čechov znie vo svete hlasnejšie,“ vyhlásil Danko.

Na zintenzívnenie komunikácie s Európskou úniou by mali slúžiť práve zvolení europoslanci, ktorí podľa oboch šéfov parlamentov strácajú kontakt s tými, ktorých majú reprezentovať. „Niektorí slovenskí europoslanci dnes zabudli, že odišli do Bruselu bojovať za Slovensko. Chceme nájsť mechanizmus, ako ich donútiť, aby sami prinášali poznatky a skúsenosti z európskeho parlamentu a konfrontovali nás s nimi skôr, ako budeme postavení do situácie, ktorá je len ťažko zvrátiteľná,“ zdôraznil Danko.

Najlepšie vzťahy v histórii

Danko aj Vondráček konštatovali, že vzťahy medzi slovenským a českým parlamentom sú najlepšie v histórii.

„Intenzívne sme diskutovali o legislatívnych návrhoch, rôznych smerniciach, skúsenostiach s politickými stranami, problematike parlamentných volieb. Tie nás totiž čakajú už o niekoľko mesiacov a ja ako predseda parlamentu budem zodpovedný za ich priebeh,“ uzavrel Danko.