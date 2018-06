Slovensko a Česko chce naďalej využívať jadrovú energiu, potrebná bude nová pracovná sila

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí, ako aj českí predstavitelia potvrdili záujem pokračovať vo využívaní jadrovej energie. „Jadro je jednou z energií, ktoré je súčasťou nášho energetického mixu. Považujeme jadrovú energiu za bezemisnú,“ povedal na pondelňajšej tlačovej besede v rámci Európskeho jadrového fóra slovenský minister hospodárstva Peter Žiga.

„Jadrová energetika bude musieť o svoje miesto na slnku bojovať. Bezpochyby, jadro by malo mať svoje miesto,“ dodal český minister priemyslu a obchodu Tomáš Hüner. Slovenský eurokomisár pre vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič upozornil, že najdôležitejšou témou stále zostáva bezpečnosť jadrových zariadení v krajinách EÚ. Dôležitou témou je podľa neho taktiež predĺženie životnosti jadrových elektrární.

Eurokomisár vyzval jadrových expertov aj na hľadanie riešení pri problematike novej pracovnej sily v jadrovom biznise. „Dnes máme 500-tisíc ľudí, ktorí v tomto sektore pracujú. Predpokladá sa, že z rôznych dôvodov budeme do roku 2030 potrebovať 150-tisíc nových jadrových expertov. Je to téma, ktorá veľmi rezonuje,“ doplnil Šefčovič.

Jadroví energetici by podľa neho mali nastoliť akýsi vizionársky pohľad do budúcnosti, čo sa týka malých modulárnych reaktorov. Tie by podľa eurokomisáara mohli nahradiť veľké jadrové zdroje, ktorých výstavba neraz mešká a rozpočet na veľké jadrové projekty sa často zvyšuje.