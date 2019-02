Ústavné zastropovanie penzie by zhoršilo slovenský dôchodkový systém, vyhlásil Gurría z OECD

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku nie je dobrý nápad. Myslí si to generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) José Ángel Gurría.

Ústava je lepšia bez čísel

Ako uviedol po utorňajšom stretnutí s predsedom vlády Petrom Pellegrinim, takýto krok by slovenský dôchodkový systém zhoršil. Jeho súčasné nastavenie pritom považuje za správne.

„Do ústavy sa nedávajú žiadne čísla, lebo sa potom nedajú meniť. Potrebujete veľkú väčšinu na zmenu ústavy a potom sa dostávate do zložitej situácie,“ uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii Gurría s tým, že na dôchodkový systém je potrebné nazerať podobne ako na klimatické zmeny.

Závisia totiž od neho viaceré nasledujúce generácie. „Máte najlepší možný dôchodkový systém, udržte ho tak,“ dodal.

Nedostatočná kondícia a zdravie

Premiér Peter Pellegrini podľa vlastných slov vníma ekonomický pohľad na otázku odchodu do dôchodku, na druhej strane však hovorí aj o politickej stránke.

Diskusia o zastropovaní odchodu veku do dôchodku podľa neho môže vyplývať aj z pocitu, že ľudia na Slovensku sa nedožívajú dôchodku v dostatočnej kondícii a zdraví, a preto by možno bolo odpoveďou aj to, keby sa rapídne podarilo zlepšovať zdravotný stav obyvateľov.

„Vnímam, že je rozdiel medzi ekonomickým pohľadom a politickým stanoviskom. Uvidíme, ako bude prebiehať táto diskusia na úrovni parlamentu,“ dodal premiér.

Zvýšenie tlaku na verejné financie

Aktuálna správa OECD o Slovensku, ktorú organizácia zverejnila v utorok, pritom konštatuje, že podiel ľudí vo veku nad 65 rokov sa v budúcnosti výrazne zvýši, čo zvýši tiež tlak na verejné financie.

Preto je podľa OECD nevyhnutné, aby sa plne zachovala dôchodková reforma z rokov 2012 a 2013, vrátane prepojenia odchodu veku do dôchodku na očakávanú dĺžku života.