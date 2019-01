Slovensko nebude mať v Bruseli 14 europoslancov, ak Británia bude členom Európskej únie

BRATISLAVA 23. januára (Webnoviny.sk) – Ak Spojené kráľovstvo bude na začiatku volebného obdobia do európskeho parlamentu 2019 – 2024 členom Európskej únie, jeden zo 14 slovenských europoslancov sa dočasne neujme funkcie.

Reakcia na mimoriadnu situáciu

Ako sa ďalej uvádza v navrhovanej novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne ministerstva vnútra, ktorú v stredu odobrila vláda, pôjde o kandidáta tej politickej strany alebo koalície, ktorá „vykázala najmenší zostatok delenia“.

„Pri rovnakom zostatku delenia neujme sa funkcie zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb,“ uvádza sa v dokumente. Kandidát sa ujme funkcie až potom, ak vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nadobudne právnu účinnosť.

Návrh zákona je podľa rezortu vnútra reakciou na mimoriadnu situáciu súvisiacu s možným predlžovaním sa termínu odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie ako aj na skutočnosť, že poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu neschválili v utorok 15. januára predbežnú dohodu o vystúpení Británie z Európskej únie.

Upravenie postupu preberania mandátu

„Cieľom návrhu zákona je upraviť postup ujímania sa mandátu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike na volebné obdobie 2019 až 2024 v súlade s uznesením Európskeho parlamentu zo 7. februára 2018 o zložení Európskeho parlamentu, ktorým sa zvýšil počet zástupcov volených do Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku na volebné obdobie 2019 – 2024 z 13 na 14,“ konštatuje dokument.

Rezort zároveň túto zmenu navrhol prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. „Keďže voľby do Európskeho parlamentu sa majú vykonať v máji tohto roka a musia byť vyhlásené v najbližšom čase, z hľadiska princípov volebného práva je nevyhnutné, aby bolo zrejmé, v akých podmienkach sa budú voľby vykonávať a ako budú nastupovať do funkcií zvolení kandidáti,“ skonštatovalo ministerstvo s tým, že zákon by mal nadobudnúť účinnosť čím skôr, aby politické strany súťažiace o mandáty v Európskom parlamente boli s opatrením v dostatočnom časovom predstihu pred vykonaním volieb oboznámené.