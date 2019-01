Tisíce Slovákov môže po brexite prísť podľa Gaborčákovej o prácu, Richter dopady neočakáva

BRATISLAVA 19. januára (WebNoviny.sk) – Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter (Smer-SD) neočakáva, že by po odchode Veľkej Británie z Európskej únie, teda po brexite, nastali nepriaznivé dopady na pracovný trh na Slovensku.

„Verím, že žiadne negatívne dopady z brexitu na Slovensku nenastanú,“ povedal v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Podľa neho je v súčasnosti aktuálnejší tzv. tvrdý, neriadený brexit, o ktorom má v pondelok na rokovať premiér Peter Pellegrini s jednotlivými rezortami.

Ak by podľa šéfa rezortu práce a sociálnych vecí nastal tvrdý brexit, bude potrebné urobiť legislatívne zmeny v oblasti sociálneho zabezpečenia, aby ľudia v dôchodkovom veku vracajúci sa na Slovensku z Veľkej Británie mali nárok na vyplácanie dôchodkov.

Problémy pre firmy aj pracujúcich

Ako v diskusnej relácii uviedla tieňová ministerka práce a sociálnych vecí za hnutie OĽaNO Soňa Gaborčáková, brexit prinesie na Slovensku problémy firmám aj pracujúcim. Upozornila na to, že o prácu môže na Slovensku prísť 5 tisíc až 7,5-tisíca ľudí. „Boli by ohrození aj občania Slovenska pracujúci v britských firmách,“ povedala.

Ako príklad uviedla automobilku Kia, ktorá vyváža autá do Veľkej Británie. „Netreba to v žiadnom prípade podceňovať a treba sa pripraviť na tieto skutočnosti,“ povedala. Holandsko sa pritom podľa nej na tvrdý brexit pripravuje už od roku 2016, keď napríklad v tejto súvislosti zriadilo nonstop informačnú linku pre podnikateľov, či vyčlenilo finančnú pomoc pre malé a stredné podniky na konzultačné služby.

Slovensko by podľa Richtera malo prijať legislatívne zmeny, aby občania Veľkej Británie pracujúci na Slovensku mali všetky práva ako občania Európskej únie.

Radšej by privítal návrat Slovákov

„Zároveň očakávame, že recipročne Spojené kráľovstvo prijme takéto legislatívne opatrenie aj voči nám,“ povedal. Takáto legislatíva je podľa neho pripravená a parlament ju vie prijať do 29. marca tohto roka, teda do odchodu Veľkej Británie z EÚ.

„Budem iniciovať, aby sme pripravovali legislatívne opatrenie, ktoré sa dotýka sociálneho zabezpečenia,“ povedal. Avizoval, že vicepremiér Richard Raši sa budúci týždeň chystá do Veľkej Británie stretnúť so Slovákmi, ktorí tu pracujú v oblasti informačných technológií.

„Idú im konkrétni zamestnávatelia ponúkať podmienky, aby eventuálne zvážili svoj návrat na Slovensko,“ uviedol Richter. Ako dodal, radšej by privítal návrat Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii späť na Slovensko, ako prijímal na Slovensko pracovníkov z tretích krajín.

Vytvorenie nových pracovných miest

Vláda by podľa Gaborčákovej mala vyčleniť balík finančných prostriedkov na vytvorenie nových pracovných miest pre prípad, že budú po brexite prepustení ľudia pracujúci na Slovensku. Na tento účel navrhuje využiť aj eurofondy.

„Ak budú naši ľudia prepustení, náš trh práce by mal byť na to pripravený,“ povedala. Dovoz pracovníkov z tretích krajín na Slovensko považuje za hazard s našimi občanmi.

V súvislosti s brexitom by poslankyňa NR SR za hnutie OĽaNO z príspevku na bývanie urobila štátnu sociálnu dávku, na ktorú by mali nárok aj ľudia, ktoré nie sú v hmotnej núdzi. Ďalším opatrením by podľa Gaborčákovej mohlo byť predĺženie poberania dávky v nezamestnanosti zo 6 mesiacov na 9 mesiacov.