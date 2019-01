Slovensko sa podľa ministra Lajčáka pripravuje na tvrdý brexit aj z legislatívnej stránky

BRATISLAVA 17. januára (WebNoviny.sk) – Slovensko sa na tvrdý brexit pripravuje, už je aj rozpracovaný návrh zákona, ktorý by tento stav riešil. Zároveň platí, že Európska únia neotvorí vyrokovanú dohodu o odchode.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák však nevie jednoznačne povedať, či je pravdepodobný tvrdý odchod alebo posunutie odchodu.

„Dohoda bola odmietnutá, neviem, čo by sa muselo stať, aby tá istá dohoda bola schválená, veď ten rozdiel bol obrovský. Jedna z možností je nekontrolovaný odchod, tie hodiny tikajú,“ povedal v stredu Lajčák s tým, že oddialenie brexitu nevidí nereálne, ale Londýn by musel zdôvodniť, prečo tak koná.

Lajčák tak reagoval na otázky novinárov, keďže britský parlament v utorok odmietol dohodu o odchode, ktorú odobrili premiéri a prezidenti európskej dvadsaťsedmičky ešte v novembri.

Loptička je na britskej strane

Po utorňajšom hlasovaní je podľa ministra loptička na britskej strane. Lajčák pripomenul, že podpora dohody nemá väčšinu, ale zároveň britská strana hovorí, že je proti nekontrolovanému odchodu. EÚ trvá na tom, že ostrovy majú prísť s tým, čo chcú, ale zároveň trvá na tom, že otvorenie dohody je nereálne.

„Dvadsaťsedem členských krajín sa jasne dohodlo, že podporujeme túto dohodu. Považujeme ju za férovú, vybalansovanú. Boli poskytnuté aj isté záruky, pokiaľ ide o írsku poistku (tzv. backstop). Čakáme na britskú stranu, aby prišla a povedala, ako si to predstavuje,“ povedal na margo hlasovania vo Westminsteri.

Minister pripustil, že európska dvadsaťsedmička by bola ochotná a pripravená za istých podmienok prijať odsunutie dátumu brexitu. „Ale nie, ak to má len naťahovať agóniu, to nič nerieši. Ak to má byť nátlak na nás, aby sme ustúpili a prijali dohodu výhodnejšiu pre Britániu a menej výhodnú pre nás, tak tade takisto cesta nevedie,“ pokračoval minister.

Slovensko sa pripravuje aj na najtvrdší scenár

Pri téme tvrdého brexitu zaznievajú hlasy, že by Briti mali odísť bez dohody, zažiť všetky negatívne dopady, aby to malo odstrašujúci efekt na iné krajiny, ktoré by o odchode z EÚ mohli premýšľať.

„To nie je logika, ktorú ja zdieľam. Tvrdý brexit by bol možno spravodlivý v tom, že „chceli ste brexit, dostali ste brexit“, ale obávam sa, že tá cena by bola privysoká,“ vysvetlil svoj postoj Lajčák.

Okrem toho avizoval, že Slovensko sa pripravuje aj na najtvrdší scenár – že Spojené kráľovstvo odíde bez dohody „Je rozpracovaný návrh legislatívneho aktu, zákona, ktorý by riešil niektoré praktické veci. V prvom rade by mal garantovať reciprocitu, pokiaľ ide o postavenie občanov,“ informoval na záver minister.

Dolná komora britského parlamentu v utorok večer výraznou väčšinou hlasov odmietla dohodu medzi britskou vládou a EÚ o vystúpení krajiny z únie.

Mayová svoj odchod nezvažuje

Brexit v podobe, v akej ho s predstaviteľmi EÚ vyrokovala britská premiérka Theresa Mayová, odmietlo v kľúčovom hlasovaní v Dolnej snemovni Spojeného kráľovstva 432 poslancov, za hlasovalo iba 202. Podľa britskej BBC ide o najväčšiu porážku akejkoľvek britskej vlády v histórii v parlamentnom hlasovaní.

Málokto si zatiaľ trúfa odhadovať, čo bude nasledovať po neúspešnom parlamentom hlasovaní o brexite. Rôzne zatiaľ hypotetické scenáre sa pohybujú od odchodu krajiny z Únie bez dohody, cez nové referendum o brexite, až po to, že Mayová na čele vlády skončí a túto situáciu bude musieť doriešiť niekto iný.

Podľa viacerých informácií, ktoré prenikajú do médií od ľudí blízkych Mayovej, premiérka dobrovoľný odchod vôbec nezvažuje.

O novom referende o brexite sa Mayová už mnohokrát vyjadrila, že je neprípustné. Hovorí to i napriek tomu, že podľa prieskumov je už prevažná väčšina Britov dlhé mesiace za zotrvanie krajiny v Únii. Mayová však trvá na tom, že Británia musí Úniu bezpodmienečne opustiť.