Slovensko a Poľsko vykonajú pozorovacie lety nad Ruskom a Bieloruskom

BRATISLAVA 2. júla (WebNoviny.sk) – V nadväznosti na pozorovací let Ruskej federácie nad územím Slovenskej republiky z mája tohto roku uskutoční Slovensko spoločne s Poľskom pozorovací let nad územím skupiny zmluvných štátov Ruskej federácie a Bieloruska. Pozorovanie zo vzdušného priestoru sa bude konať v období od 3. do 7. júla. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Slovensko a Poľsko si na tento účel prenajali certifikované pozorovacie lietadlo ukrajinských ozbrojených síl AN-30B s posádkou. “Aktívny pozorovací let nad ruským a bieloruským územím sa naposledy uskutočnil v roku 2005. Slovenská republika tak po 12 rokoch významne zvyšuje svoju kredibilitu v rámci implementácie Zmluvy o otvorenom nebi,” uviedla Capáková.

Prelety sa uskutočnia na základe medzinárodnej Zmluvy o otvorenom nebi, ktorá platí od roku 2002 a jej signatármi je 34 štátov. Zmluva slúži ako efektívny nástroj vzájomnej kontroly konvenčných ozbrojených síl a vojenskej činnosti zapojených štátov. Rusko vykonalo takúto kontrolu nad naším územím v období od 29. do 31. mája a okrem neho tento rok kontrolovala náš priestor aj Ukrajina. Slovenská republika rovnako využila svoje právo vykonať dva pozorovacie lety nad územiami iných zmluvných štátov, konkrétne nad územím Ukrajiny, Ruskej federácie a Bieloruska.