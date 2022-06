Slovensko poskytne Ukrajine vojenský materiál za takmer 22 miliónov eur, Naď informoval o húfniciach Zuzana 2

aktualizované 1. júna, 12:50

Slovensko poskytne Ukrajine vojenský materiál vo výške približne 21,6 milióna eur. Ide o materiálnu pomoc zo skladov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR), nie o nový vojenský materiál, ktorý by Slovensko nakúpilo. Európska únia následne refunduje približne 80 percent z ceny poskytnutého materiálu.

„Je to presne to, čo Ukrajina momentálne potrebuje,“ uviedol v stredu na tlačovej besede minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Húfnice so zľavou

Minister obrany ďalej informoval o rokovaniach medzi výrobcom húfnic Zuzana 2, štátnou firmou Konštrukta Defence, ktorá vyjednáva s ukrajinskou štátnou spoločnosťou o odkúpení húfnic Zuzana 2. Predmetom rokovaní je počet húfnic a ich cena.

„Ide pôvodne o húfnice, ktoré boli objednané pre OS SR. Počet ešte nie je finalizovaný, ale ide minimálne o jednu batériu,“ povedal Naď. Cena húfnic má byť so zľavou, ale konkrétnu cenu minister nešpecifikoval.

Kontajnerové mestečko

Vláda taktiež súhlasila s vybudovaním kontajnerového a stanového mestečka na Lešti a Sliači, ktorého cena má byť približne 31 miliónov eur. Financovať ho majú z rozpočtových prostriedkov rezortu obrany. Celkovo majú vybudovať 2444 kontajnerových miest a 600 stanových. Dôvodom vybudovania mestečka a nákupu stanov je chýbajúca infraštruktúra pre spojenecké jednotky.

Dnes sú totiž vojaci ubytovaní v nevyhovujúcich priestoroch. Ich počet je momentálne približne 1000. „Už dávno to malo byť urobené a som rád, že vláda s tým súhlasila. Verím, že do konca roka to bude hotové a funkčné,“ povedal Naď. V budúcnosti plánuje