Slovensko prispeje do rozpočtu Európskej únie budúci rok viac, príjmy zostanú násobne vyššie

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Slovensko by malo v budúcom roku prispieť do rozpočtu Európskej únie sumou 871 mil. eur. Z každej miliardy výdavkov rozpočtu Únie by tak malo financovať 59 mil. eur. Konštatovalo to Ministerstvo financií SR v reakcii na Európskou komisiou (EK) zverejnený návrh rozpočtu EÚ na rok 2019.

Prispievať bude aj Británia

Oproti roku 2018 to znamená nárast príspevku Slovenska, keďže sa postupne zvyšuje jeho váha na celkovom európskom hospodárstve. Vlani po zverejnení rozpočtu Únie rezort financií avizoval na rok 2018 náš národný príspevok vo výške 820 mil. eur. Príjmy Slovenska z rozpočtu zostávajú násobne vyššie.

Aktuálny návrh rozpočtu Európskej únie na budúci rok je predposledným ročným rozpočtom v rámci finančného rámca na roky 2014 až 2020. Ako uvádza rezort financií, oproti roku 2018 sa najviac zvýšia výdavky na vonkajšiu politiku a bezpečnosť. Na základe predbežnej dohody s Komisiou bude pritom do rozpočtu Európskej únie prispievať aj Veľká Británia, a to až do uplynutia prechodného obdobia v roku 2020.

V budúcom roku plánuje Európska komisia podľa návrhu uzavrieť kontrakty vo výške 165,6 mld. eur, čo je oproti roku 2018 nárast o 3,1 %. Platby rozpočtu sa majú zvýšiť o 2,7 % na úroveň 148,7 mld. eur. Najväčší medziročný nárast, a to o 13,1 %, zaznamenajú výdavky na vonkajšiu politiku Európskej únie, a to najmä v súvislosti s riešením migrácie priamo v tretích krajinách.

Humanitárna pomoc

Únia prispeje viac aj na humanitárnu pomoc, obnovu Sýrie, riešenie stredomorskej migračnej cesty, ako aj pre utečencov v Turecku. Posilnená bude aj výdavková kapitola Bezpečnosť a občianstvo. Novinkou v roku 2019 by podľa ministerstva financií malo byť zriadenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu, ako aj vytvorenie Európskeho orgánu práce.

Najväčšou položkou rozpočtu zostávajú naďalej investície pri medziročnom raste o 3,1%. Rozpočet počíta aj s pokračovaním iniciatívy pre zamestnanosť mladých a ďalším posilnením programu Erasmus, ako aj podpory vedy a výskumu. Stagnáciu zaznamenajú výdavky pre poľnohospodárstvo.

Návrh rozpočtu bude ďalej prerokovaný členskými štátmi v Rade Európskej únie, ako aj poslancami Európskeho parlamentu. „Prebiehajúca diskusia k viacročnému finančnému rámcu po roku 2020 by nemala ovplyvniť schválenie rozpočtu na rok 2019, avšak prelínanie týchto tém sa nedá úplne vylúčiť,“ uvádza ministerstvo financií.