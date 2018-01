Slovensko si na trhu požičalo vyše 175 miliónov eur, podľa ARDAL treba prefinancovať štátny dlh

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) – Slovensko si v prvej tohtoročnej aukcii štátnych dlhopisov požičalo vyše 175 mil. eur. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) pritom ponúkala investorom dve línie dlhopisov v samostatných aukciách. V prvom prípade išlo o dlhopisy splatné v marci 2037 a v druhom o štátne bondy so splatnosťou v januári 2027.

V aukcii dlhopisov so splatnosťou v roku 2037 dosiahol celkový dopyt investorov 529,4 mil. eur pri priemernej požadovanej cene 1,6668 % p.a. ARDAL napokon akceptoval dopyt v objeme 101 mil. eur s priemerným výnosom do splatnosti na úrovni 1,6086 % p.a.

V druhej aukcii bondov splatných v roku 2027 dopyt rovnako niekoľkonásobne prekročil akceptovaný objem. Investori chceli nakúpiť tieto dlhopisy v objeme až 474,7 mil. eur s priemerným požadovaným výnosom 0,7953 % p.a. Štát z toho akceptoval 74,1 mil. eur pri priemernom výnose 0,7077 % p.a.

Agentúra ARDAL pritom predpokladá, že v tomto roku bude potrebné prefinancovať štátny dlh a deficit štátneho rozpočtu v objeme 4,5 mld. eur. Na začiatku roka mala k dispozícii ešte nevydané bondy v sume 6,5 mld. eur, plánuje však otvoriť aj jednu alebo dve nové línie dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja alebo aukcie.

Jedna nová línia by mohla byť vydaná na jar v hodnote 3 mld. eur so splatnosťou od 10 do 12 rokov, ďalšia na jeseň v sume od 1,5 mld. do 3 mld. eur s kratšou alebo strednou splatnosťou.